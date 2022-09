Abascal responde a Olona: "Ya nos contará si ha tomado la decisión de volver a la política"

Tras la participación en la manifestación en favor del español en Cataluña, convocada por la plataforma Escuela de Todos, al líder de Vox, Santiago Abascal, le han preguntado si estaría dispuesto a abrir la puerta a Macarena Olona.

"Nosotros estamos hoy aquí para hablar de las personas que más importan, que son aquellas que están viendo sus derechos vulnerados, y sus derechos pisoteados. Quienes hoy quieren estar debatiendo sobre presuntas divisiones, son aquellos que quieren que haya ruido y no se debata sobre lo que de verdad pasa, no se debata sobre los derechos pisoteados hoy en Cataluña. No obstante, yo no voy a eludir la pregunta, porque veo que a ustedes les interesa mucho", ha señalada Santiago Abascal.

"Hace poco más de un mes y medio, Macarena Olona nos comunicó que no podía asumir su compromiso con los andaluces por motivos de salud, y que había decidido dejar la política e ir a la Abogacía del Estado. Tenemos que celebrar, en primer lugar, su rápida recuperación. Y en segundo lugar, ya nos contará si ha tomado la decisión como nos dijo, de dejar la política e ir a la Abogacía del Estado, o si, por el contrario, ha tomado la decisión de volver a la política y de afiliarse de nuevo a Vox", ha concluido.