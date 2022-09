Las últimas imágenes del Titanic alertan sobre su deterioro

La empresa OceanGate Expeditions consiguió grabar el pasado mayo el vídeo con mayor calidad hasta la fecha del Titanic, el transatlántico que se hundió en abril de hace 110 años en su viaje inaugural de Southampton a Nueva York. Las imágenes tienen una resolución de 8.000 píxeles.

El vídeo, publicado por la compañía de expediciones en Youtube, muestra características nuevas y detalles extraordinarios del barco. Puede apreciarse el ancla de babor, el casco número uno, una cadena muy pesada de anclaje, la bodega de carga número uno y los cabrestantes de bronce macizo.

Gracias a estas imágenes se aprecia el deterioro del Titanic tras más de un siglo bajo las aguas. Parte de la barandilla se ha derrumbado y se ha desprendido del barco. "He estado estudiando los restos del naufragio durante décadas y he realizado varias inmersiones, y no recuerdo haber visto ninguna otra imagen que muestre este nivel de detalle", aseguró el buzo Roy Golden, experto de la compañía.

OceanGate Expeditions organizó este viaje al Titanic con científicos, arqueólogos y particulares que pagaron 250.000 dólares. Tras un trayecto de cinco horas a bordo de un submarino, alcanzaron el barco hundido.