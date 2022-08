"No importa la esclavitud": la canción satírica contra el Mundial de Qatar y la FIFA

"Never Mind the Slavery" (No importa la esclavitud) es una canción satírica sobre el Mundial de Fútbol 2022 de Qatar que se disputa en unos meses. El cómico noruego Rasmus Wold denuncia la esclavitud moderna, la homofobia y la corrupción que rodea a la FIFA.

La elección de Qatar como sede del Mundial trajo mucho polémica en su momento y a lo largo de los años se han ido conociendo los sobornos de los directivos de la FIFA para otorgarle al país árabe la celebración del Mundial.

Además, The Guardian publicó hace unos meses informes que demostraban que centenares de trabajadores habían muerto construyendo los estadios en regímenes de semi-esclavitud. La canción denuncia este hecho y la vulneración de otros tantos derechos humanos.

El tema se ha hecho viral en redes sociales y se ha convertido en la canción ‘no oficial’ del Mundial de Qatar que se celebra entre los meses de noviembre y diciembre.