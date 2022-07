Por mandato del cielo (Under the banner of heaven) es un thriller policiaco que narra la investigación de un sangriento crimen jamás visto en una comunidad mormona. Basada en hechos reales y el libro de Jon Krakauer, esta miniserie que puedes encontrar íntegra en Disney+ cuenta con Andrew Garfield (The amazing Spider-Man) como protagonista principal.

Juanma González analiza en el vídeo de Seriemente para Libertad Digital lo que le ha parecido la serie de ocho capítulos, producida además por los muy conocidos Ron Howard y Brian Grazer.

Una serie que puede recordar a Único Testigo y True Detective por distintas razones, pero que encuentra identidad propia al tratar con seriedad la vida en una comunidad tradicional americana de Utah.

La serie cuenta la investigación del asesinato de la joven Brenda Lafferty y su hija ocurrido en 1984, y la posible relación de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en el sangriento suceso. El policía Jeb Pyre (Andrew Garfield), que trabaja en la comunidad mormona de Salt Lake City, se muestra conmovido por un crimen inimaginable hasta ese momento en esa pequeña localidad.