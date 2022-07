Tremendo: la enorme bronca entre el entrenador y el director deportivo del Torino

La imagen se ha convertido en viral y está dando la vuelta al mundo. Una tremenda bronca entre Davide Vagnati, director deportivo del Torino, e Ivan Juric, entrenador, que fueron gravados en plena discusión sin que lo supieran.

Juric está muy disgustado por la planificación deportiva de su equipo. El Torino vendió a Gleison Bremer a la Juventus (41 millones de euros) y Andrea Belotti terminó contrato, dos piezas clave. El club de Turín solo se ha gastado 14,5 millones en los fichajes de Samuele Ricci, Brian Bayeye,, Etrit Berisha y Pellegri.

Juric le trasladó su descontento al presidente, Urbano Cairo, quejándose del trabajo de Vagnati, algo que molestó mucho al director deportivo y fuer el origen del famoso encontronazo.

Así fue la discusión entre entrenador y director deportivo:

Juric: "Déjame en paz, te salvo la vida. Vete a la mierda"

​Vagnati: Cuando vas al presidente no me dices nada, no me respetas"

​Juric: "Quiero que te vayas, desaparece"

​Vagnati: "Yo construyo el equipo y tu tienes que entrenarlos, tienes que hacerlo bien"

​Juric: "Me estás molestando, aléjate de mi"

​Vagnati: "Construiré un equipo fuerte y tu tienes que hacerlos fuertes"

​Juric: "Estás haciendo una mierda. Eres imbécil"

​Vagnati: "No eres nadie, no me levantes la voz"

​Juric: "No me grites, vete a la mierda"

​Vagnati: "¿Me estás entendiendo? No me levantes la voz"

​Juric: "Vete a la mierda, imbécil"

​Vagnati: "Me estás cabreando. Tienes que respetarme como yo lo hago contigo. ¿Me estás escuchando idiota?"

​Juric: "¿Qué respeto? No lo tengo"

​Vagnati: "Tienes que respetarme"

​Juric: "No lo hago, vete a trabajar"

Vagnati: "Siempre te defiendo frente al otro idiota. Y yo siempre te respeté, maldito idiota"