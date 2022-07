Las películas de superhéroes están de moda, sólo hay que ver las cifras que hacen en taquilla películas como The Batman, Doctor Strange en el multiverso de la locura, Thor: Love and Thunder o Spiderman: No way home. También hay sonoros "fracasos" como Morbius.

En ese contexto llega esta semana a los cines de toda España DC Liga de Supermascotas de la factoría Warner Bros a través de su compañía DC que tienen los derechos de Superman o Batman, entre otros. Andrés Arconada explica que los protagonistas en esta ocasión no son los superhéroes sino "perritos, porque se supone que los grandes superhéroes tienen mascotas, concretamente perros, y estos perros tienen poderes".

Fotograma 'DC Liga de Supermascotas'.

En DC Liga de Supermascotas la historia nos cuenta cómo Krypto el Superperro y Superman son amigos inseparables, comparten los mismos superpoderes y luchan codo con codo contra el crimen en Metrópolis. El problema llega cuando Superman es secuestrado y "los demás superhéroes no pueden salvar a Superman y tendrá que ser su perro, junto con otros perros que también tienen superpoderes, el que intente salvar a Superman".

Fotograma 'DC Liga de Supermascotas'.

DC Liga de Supermascotas está basada en una serie muy famosa que emite Cartoon Network que narra las hazañas de algunos de estas mascotas de superhéroes. Aún siendo una película "muy infantil pensada para un público juvenil o que haya seguido en la TV las aventuras de estas super mascotas" es una película "para divertirse en familia".

El crítico de Libertad Digital y esRadio subraya que la importancia de películas familiares o de animación como DC Liga de Supermascotas que llegan en verano "que sirven de puente para el mes de agosto" y "que son películas que llevan a la gente al cine". Con una campaña publicitaria "muy exhaustiva" sin lugar a dudas conseguirá "llevar al cine a muchas familias convirtiéndola, como ya pasó hace unas semanas con Los Minions: el origen de Gru que sigue arrasando en taquilla", en todo un éxito.

Fotograma 'DC Liga de Supermascotas'.

DC Liga de Supermascotas no engaña a nadie y ofrece "muchas aventuras y un ritmo frenético" con estos perros que comparten superpoderes con sus amos, los superhéroes más famosos del planeta. El director de DC Liga de Supermascotas es Jared Stern, un veterano guionista y consultor de las exitosas películas de LEGO. Además firma el guion con su colaborador habitual, John Whittington.

DC Liga de Supermascotas se estrena en los cines de toda España este viernes 29 de julio.