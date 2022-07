Un robot rompe el dedo a un niño de 7 años durante una partida de ajedrez

El miedo a la rebelión de las máquinas contra los humanos parece que no era tan injustificado. Que se lo digan a un niño ruso de apenas siete años de edad, que ha sido atacado por una máquina en principio tan poco agresiva como un robot que juega al ajedrez.

Las imágenes del incidente muestran al robot haciendo un movimiento para capturar una de las piezas del niño. Cuando el robot dejó caer la pieza en la caja junto al tablero, el niño respondió con un movimiento demasiado rápido y no dejó que la máquina acabara el suyo. Así que al recoger su pieza, el robot agarró la mano del niño y la aplastó con una fuerza desmesurada. Después de 15 segundos y con la ayuda de cuatro adultos, Christopher consigue zafarse.

El niño ruso, cuyo nombre es Christopher, es considerado uno de los mejores ajedrecistas jóvenes de Moscú según el The Sun. Y las autoridades policiales consideran que él ha tenido de la culpa de que el robot haya perdido el control durante el Abierto de Moscú.

Sergey Smagin, vicepresidente de la Federación Rusa de Ajedrez, explicó entonces que no se debía a un gesto violento del robot, sino a un error "extremadamente raro" causado porque el niño no esperó a que la máquina completara su movimiento de ficha y optó por una réplica rápida, lo que causó el incidente. "Hay ciertas reglas de seguridad y el niño, aparentemente, las violó. Cuando hizo su movimiento, no se dio cuenta de que primero tenía que esperar", dijo Smagin.

Los representantes de la Federación Rusa de Ajedrez explicaron a la agencia que se le escayoló el dedo al niño, que siguió jugando el siguiente día. Sus padres, sin embargo, se han puesto en contacto con la fiscalía.