Alaska, al crítico musical de El País: "Es sangrante, Rosalía es una estrella. Si no entiendo no comento"

Alaska ha asistido al segundo concierto que ha dado Rosalía en el WiZink Center de Madrid. Comenta que a pesar "no estar en una buena zona para el audio", en la grada "lateral y pegada al escenario", sonaba "estupendamente". Del día anterior, según comenta, desde dentro les contaron que "habían tenido algunos problemas con el micro, algo pasó con la batería, se descargó la pila".

Alaska divide su crítica en dos partes. Una ligada a un comentario del crítico musical del diario El País, que menospreció la actuación de Rosalía por no llevar músicos en directo. Recuerda Alaska que "en el año 82 ya vinieron a tocar al antiguo Palacio de los Deportes Soft Cell's y con Azul y Negro de teloneros que eran teóricamente eran un grupo de música electrónica", y ya dijo en su momento, "estos señores vienen en playback". Y se pregunta: "¿Ustedes no saben lo que es la música electrónica?". Para la mitad de Fangoria "es sangrante que el crítico musical de El País todavía vuelva a hablar de conciertos sin músicos. Entonces, cuando ve usted a Kraftwerk no sé qué piensa, cuando ve a los Pet Shop boys... Es como si voy a la ópera y digo que las señoras gritan. Si no entiendo, no comento". Y continúa, "puedo decir me gusta o no me gusta pero, ¿no entienden ustedes la música que hace Rosalía?". Añade que además Rosalía "se pasa" buena parte del concierto "cantando a capela con su pianista o su guitarrista o haciendo una saeta con unos ruidos de fondo que precisamente, no sé cómo quiere que los reproduzca sobre el escenario… O sea absurdo todo".

Algunas consideraciones sobre #MOTOMAMIMADRID, visto lo visto: 🧵 ¿En qué momento de la historia decidimos considerar que un espectáculo sin un solo músico es un concierto? Esto estaba inventado ya de antes y tiene otro nombre: karaoke pic.twitter.com/E4rFgEmtZg — Fernando Neira (@fneirad) July 20, 2022

Sobre Rosalía no tiene duda, de que "es una estrella que canta, que baila y que tiene actitud". Sobre el concierto del pasado 20 de julio concluye que "lo que vimos ayer es un espectáculo del siglo XXI". Rosalía llevaba unas grandes pantallas para no perder un detalle de lo que sucedía en el escenario, "mira los últimos conciertos a los que que he ido todos tienen realización en directo y ya no es una realización pasiva para que se vea a los cuatro que tocan ahí, interactúa el artista, parece que es un videoclip". Cuenta que los Kiss se pasan el concierto sacando la lengua a la gente para que se vea gigante en la pantalla" o que "Tangana te hace una película. Estamos en el siglo XXI". Vuelve sobre las malas críticas, "puedes decirme no me gusta, no me interesa, pero no puedes decirme que está mal hecho". Sin duda que la autora de "Motomami" es única, Alaska la califica de "marciana porque lo que ella hace y los contextos que ella toca serían para ir con un tanga, moviendo el culo, cambiándose mucho de modelo y no hace nada de eso. Es una marciana con un espectáculo minimalista que podría ser de los Teatros del Canal o un montaje experimental de teatro alternativo" y en cambio, "es un concierto masivo donde todo el mundo conoce todas las canciones. Canta, baila transmite". Como número destaca que "se marca una saeta con una bata de 8 o 10 metros de cola" sin moverse y "transmitir con eso en un pabellón tan grande es dificilísimo. Es una maravilla", concluye.