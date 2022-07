El exprimer ministro británico, Boris Johnson, se ha despedido este miércoles del Parlamento emulando a Arnold Schwarzenegger en la película Terminator 2: "Hasta la vista, baby", ha concluido en español durante su última intervención ante la Cámara de los Comunes.

En su discurso, el político tory ha destacado que ser jefe de Gobierno ha sido el "gran privilegio" de su vida y, como ya señaló el pasado 7 de julio frente a Downing Street, considera que los grandes éxitos de su gestión han sido implementar el Brexit, superar la pandemia de coronavirus y liderar la respuesta occidental a la invasión rusa de Ucrania.

Finalmente ha concluido con un "hasta la vista, baby" en español, al más puro estilo Terminator, con ovación incluida por parte de su grupo parlamentario que ha brindado de este modo su particular homenaje a Johnson mientras abandonaba la sala por última vez como primer ministro.

Y como dirían los ingleses, "the king is dead. Long live the king", o lo que es lo mismo, "a rey muerto, rey puesto". Y es que la carrera por el liderazgo conservador ya tiene dos finalistas: El exministro de Economía, Rishi Sunak, y la ministra de Exteriores, Liz Truss.

Según los resultados de la última votación entre los diputados "tories", celebrada este miércoles, Sunak se ha coronado como el favorito del grupo parlamentario conservador en la Cámara de los Comunes con 137 votos, frente a los 113 que obtuvo Truss, quien logró desbancar a última hora a la secretaria de Estado de Política Comercial, Penny Mordaunt, con 105.

Las encuestas internas favorecen a priori a la actual jefa de Exteriores, de 46 años, respaldada principalmente por el ala derecha de los parlamentarios. Por su parte, Sunak, de 42 años, fue canciller del Exchequer y, de ganar las primarias, sería el primer hindú en ocupar el cargo de premier en el Reino Unido.

Los dos finalistas se someterán ahora a una votación por correo postal entre las bases de la formación gobernante y el ganador será anunciado el lunes 5 de septiembre, después del receso parlamentario de verano. Un día después del nombramiento del nuevo líder, Johnson dejará el cargo al frente del Gobierno y su sucesor o sucesora serán investidos por la reina Isabel II en un breve acto en el palacio de Buckingham.