¿Qué estás dispuesto a hacer por el planeta? La respuesta a la pregunta más cansina de la izquierda

Estamos ante "un trabajo colectivo". La "lucha" contra el cambio climático es algo que nos implica "a todos". Una tarea en la que "ninguno puede quedarse al margen"...

Los lemas cambian de año a año. Pero la imagen es la misma: tenemos que hacer algo. Y no sólo los activistas concienciados, sino también los negacionistas. La retórica de la izquierda habla de voluntariedad y de solidaridad, pero la práctica es obligatoria. Los que creen en todo esto y los que no tendremos que cambiar nuestra forma de vida.

Sobre esto trata La Pizarra de esta semana. Nuria Richart y Domingo Soriano intentarán responder a la pregunta que más nos han hecho en las últimas dos décadas: ¿Qué estás dispuesto a hacer para salvar el planeta? Nuestra respuesta es muy contundente: "Nada". Pero la izquierda no está en eso: la visión predominante es que tenemos que hacer mucho, sobre todo cambiar nuestra formas de vida. Cambiar la forma en la que nos movemos, la energía que consumimos, el uso que hacemos de las materias primas... incluso nuestra dieta. Si no lo hacemos nos estamos cargando el planeta

Pues bien, Richart y Soriano no sólo se declararán completamente insolidarios, sino que retarán algunas de las afirmaciones más habituales en estos casos. Como que vamos cada vez a peor, que "todos" (también los gobernantes y los que les acompañan) asumen su cuota, que esto es una "emergencia" y que no podemos esperar ni un minuto más o que el hombre siempre deja una huella negativa allá por donde pasa. La realidad no es esa y no deberíamos permitir que la retórica buenista nos confunda. Incluso aquellos que creen que el planeta está en peligro deberían ser conscientes de la manipulación que se esconde tras el lenguaje políticamente correcto que emplean nuestros líderes políticos, empresariales y mediáticos.