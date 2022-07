El alterado discurso del comunista Enrique Santiago para defender la Ley de Memoria

Uno de los principales artífices de la Ley de Memoria, Enrique Santiago, líder del PCE y secretario de Estado de Agenda 2030, ha realizado una "encendida" intervención en la que no ha dudado en poner en la picota a la Ley de Amnistía de 1977. "No puede seguir utilizándose la Ley de Amnistía, conquistada por la resistencia antifranquista, como excusa para negar los derechos de las víctimas", ha afirmado mientras que ha defendido que, con el actual redactado de la Ley de Memoria, ya no será necesario derogar la norma emblema de la Transición.

Santiago ha ido subiendo el tono de su intervención llegando a afirmar que "las víctimas de ETA y del GRAPO siempre ha sido reconocidas y protegidas pero las víctimas del franquismo han sido olvidadas durante décadas". "Es una vergüenza que se escondan detrás de las víctimas del terrorismo para justificar los crímenes de una dictadura", ha afirmado. Su última intervención, a gritos desde la Tribuna, ha acabado pidiendo a la bancada de la derecha que repitiesen lo que estaba diciendo. "Díganlo conmigo, díganlo, yo condeno la victimización de los derechos humanos causados por la dictadura franquista", ha afirmado.