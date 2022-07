No hay dos sin tres, y en este caso "no hay tercera mala" en palabras de Andrés Arconada. Se refiere a la tercera entrega de la ya saga Padre no hay más que uno, comedia familiar creada por Santiago Segura. Este jueves 14 de julio llega la tercera entrega, Padre no hay más que uno 3, que aunque se estrena en verano transcurre en Navidad.

Se acercan las Navidades y los niños rompen por accidente una figura del Belén de colección de su padre, concretamente el niño Jesús. Además, ese Belén es una de las estrellas en la cena familiar de Nochebuena. Por ello deben tratar por todos los medios de hacerse con una igual. El problema es que es una pieza única de coleccionista.

Para colmo, Sara, la hija mayor, deja la relación con su chico (Ocho), el que intentará recuperar a su novia con la ayuda de su suegro (Javier). Precisamente el suegro de Javier -el padre de Marisa- será recibido en la casa familiar para pasar las Pascuas tras su reciente ruptura, lo cual llamará la atención de la madre de Javier: Milagros.

Arconada, crítico de Libertad Digital y esRadio, cuenta cómo en Padre no hay más que uno 3 "veremos las aventuras que le ocurren a los niños, unas navidades en familia, los suegros, los mediosuegros, los abuelos, los padres... y todo ello por supuesto llevará al público a la carcajada". El tirón de las comedias familiares o "comedias amables familiares no es fácil de fabricar y ese es el mérito de esta película".

Para Andrés Arconada, director de Es Cine, entre los méritos de Padre no hay más que uno 3 se encuentran "un guión muy divertido y que todos los actores, tanto los adultos como los infantiles, están perfectos". A ello hay que sumar "más de una sorpresa y más de un cameo importante".

Sin duda "la estrella este fin de semana en la cartelera española será Santiago Segura y su Padre no hay más que uno 3" porque "a priori va a ser la película más taquillera si no fallan los resultados de las anteriores". Arconada recuerda que la segunda entrega "se estrenó en plena pandemia y pese a las restricciones la gente iba al cine y llenaba las salas". Eso convirtió a la película en "uno de los grandes éxitos del año y del cine español". Por tanto, "aunque sólo sea por eso hay que reconocerle a Santiago Segura su valía a la hora de llevar al púbico al cine a ver estas aventuras familiares".

Padre no hay más que uno 3 se estrena este jueves 14 de julio en los cines de toda España.