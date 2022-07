Carlos García Adanero ha protagonizado una durísima intervención contra Pedro Sánchez en el turno de Navarra Suma, repartido con Sergio Sayas. El diputado ha hablado de la "traición" de Sánchez a los votantes. Sánchez, ha dicho, "no puede entender que a los votantes no se les puede mentir" y ha citado, entre otros ejemplos, cómo aseguró que no pactaría con Bildu y cómo rechazó en su día los indultos a los golpistas.

El diputado ha cargado contra el presidente por "arruinar a las clases medias españolas" y conseguir "que irse al pueblo de vacaciones" se convierta en un lujo y después ha arremetido contra Sánchez por afirmar que ETA ya no existe: "Si ETA no existe, ¿por qué cambió presos por presupuestos? Si ETA no existe, ¿por qué permiten los homenajes a etarras? ¿por qué hay aún pintadas de gora ETA? ¿por qué se da el pésame por la muerte de un etarra? ¿por qué seguimos aguantando incidentes el 7 de julio?"

"Claro que existe, pero el pecado que tiene usted es que hace 25 años, su socio prioritario, el que más apoyo le está dando", en alusión a Bildu, "estaba tumbado en una playa esperando a que asesinaran a Miguel Ángel Blanco" y ahora dice al PP, el partido de Miguel Ángel Blanco, asesinado "por defender la libertad en España", "que sobra en este país y que estorba". "Ese es el problema que tiene usted", ha zanjado.

En la réplica, compartida con otros partidos, Sánchez se ha limitado a decirle a Adanero que "con usted se eleva el tono pero baja mucho la calidad del debate".