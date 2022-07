Esta semana llega a los cines de toda España Thor: Love and Thunder, "de nuevo tenemos a un superhéroe en pantalla y de nuevo un super evento que imagino que hará que vaya mucha gente al cine", explica Andrés Arconada.

En esta ocasión "el héroe del martillo, que esta vez no lo tiene y ya veréis en el cine el porqué, va a tener que combatir junto a sus amigos contra un villano que está eliminando a distintos dioses". Un villano interpretado por Christian Bale que "como siempre está estupendo", según el crítico de Libertad Digital y esRadio. Como es "típico y tópico" en las películas Marvel vamos a encontrar "diferentes cameos como Russell Crowe".

El argumento que nos presenta Marvel Studios en Thor: Love and Thunder nos presenta al Dios del Trueno (Chris Hemsworth) emprendiendo un viaje que no se parece en nada a lo que se ha enfrentado hasta ahora, la búsqueda de la paz interior. Sin embargo ese retiro de Thor será interrumpido por un asesino galáctico conocido como Gorr el Carnicero de Dioses (Christian Bale), que busca la extinción de los dioses.

Para hacer frente a la amenaza, Thor solicita la ayuda del Rey Valkiria (Tessa Thompson), de Korg (Taika Waititi) y de su ex novia Jane Foster (Natalie Portman) que, para sorpresa de Thor, empuña inexplicablemente su martillo mágico, Mjolnir, como la Poderosa Thor. Arconada explica "que la vuelta, con mucha fuerza además, de Natalie Portman como Jane Foster se debe evidentemente a que el personaje es una mujer empoderada, de lo contrario no lo hubiera hecho como ella misma ha dicho".

Thor: Love and Thunder "no aporta casi nada, quizás lo único es la diversidad, que ahora es un imperante en Disney, como la presencia de personajes gays y la vuelta de Portman". Arconada añade que "no es una película de grandes temas ni de grandes personajes, es una película hecha por y para entretener a los fans de este tipo de películas, enfocadas a todas las edades".

En esta ocasión nos encontramos "un poco más de humor, que incluso roza el chiste". Así que, "niños de distintas edades, Thor puede ser vuestra película, la mía no" porque "me he aburrido soberanamente".

Thor: Love and Thunder se estrena en los cines de toda España este viernes 8 de julio.