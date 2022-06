Cuando Elisa Vigil, diputada del PP en la Asamblea de Madrid, acudió hace un par de semanas a la sede de UGT para participar en un debate sobre "juventud, emancipación y políticas de empleo" nunca pensó que su intervención iba a tener tanta repercusión.

La diputada más joven de la Asamblea de Madrid echó un rapapolvo a la izquierda y los sindicatos tan sonoro, que se hizo viral en las redes sociales por lo acertado de su mensaje. Ante la mirada atónita del compañero socialista con el que compartía mesa y frente a la "plana mayor de UGT", esta asturiana de 28 años clamó contra la cantidad de impuestos que pagan los autónomos en España y contra la desorbitada carga fiscal que tienen los empresarios a la hora de contratar plantilla. Además de denunciar la asfixia fiscal española, Vigil puso sobre la mesa la creación de empleo público sin sentido que se está produciendo en nuestro país y no dudó en reprochar a los sindicatos que hayan abandonado las calles y a los trabajadores en la peor crisis económica del periodo de paz.

Para profundizar en todos estos temas, Libre Mercado ha charlado con Vigil. "Me miraban todos como sacando los ojos y luego, en su turno, intentaron tumbar mi discurso, pero nadie me respondió al meollo de la cuestión" recuerda.

El sindicato no hace nada, sólo quiere cobrar"

Una de las anécdotas más curiosas relacionadas con este suceso es que la propia Vigil realizó en UGT sus prácticas universitarias de la carrera de derecho. "Me pareció interesante para saber cómo funcionaban los sindicatos. Sí que es cierto que los abogados de los sindicatos, que son los que realmente trabajan, lo hacen muy bien, pero el problema es todo lo demás. El sindicato no hace nada, sólo quiere cobrar". Vigil llegó a UGT porque quería conocer al enemigo desde dentro. "No tienes que estar siempre en los sitios cómodos. Tienes que ir a los sitios para ver sus puntos flacos" declara.

"Los sindicatos no hacen nada por el trabajador porque están subvencionados. Ha subido el precio de la luz, la gasolina, la cesta de la compra y no están saliendo a la calle porque les han inflado la boca a billetes" recalca la popular.

Además de la traición de los sindicatos a la clase trabajadora que tanto presumen de proteger, Vigil ha destacado la manipulación estadística del Gobierno en materia laboral. "Tú eres socorrista, te hago fijo discontinuo, pero cuando acabe agosto, no vas a trabajar más, pero no sales en las listas del paro. Eso sí que es precarizar el trabajo, porque estás ocultando la realidad: que hay malos contratos laborales, pero porque no se permite a las empresas crecer" considera. "El empleo no es un árbol, no son champiñones, el empleo lo generan las empresas y los autónomos. Se habla de la precariendad del mercado laboral, pero ¿y la precariedad del autónomos?" se pregunta.

Lo mejor de la política es que el Estado no se note

Vigil asegura que siempre ha sido de derechas a pesar de que sus padres eran de izquierdas. "Nací en el lado correcto de la historia, pero he tenido debates en casa y, por eso, no tengo miedo a debatir con quien sea. No tenemos que tener miedo. Hay que enfrentar las ideas y demostrar que las nuestras con mejores" apunta. Se reconoce liberal porque "no quiero que me corten las piernas por abajo para igualarme al resto. Lo mejor de la política es que el Estado no se note".

El socialismo tiene fecha de caducidad

La joven diputada abandera la meritocracia y cree que el socialismo "quiere hacer a la gente inepta y que los jóvenes se sientan frustrados. Pero la vida, conseguir un trabajo o una vivienda no es fácil. Quiero que los jóvenes sean capaces de formarse y de luchar por ello".

Sobre si se está desacomplejando la derecha, sobre todo, entre los jóvenes, Vigil cree que sí. "Que no consuman televisión está llevando a los chavales a consumir (información política) en otras vías y el efecto Ayuso también ha influido. El joven tiene que ser rebelde. Invito a la rebeldía de pasarse a la derecha frente a la izquierda, que lo que quiere es hacerte menos. El socialismo tiene fecha de caducidad" sentencia.