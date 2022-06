El nuevo documental que nace con la idea de vengarse de su familia materna y que ha arrancado con polémica, ya que Telecinco no confiaba en que fuese a repetir el éxito de su predecesora, además, para evitar polémicas, el documental ha sufrido una serie de recortes que deja un producto descafeinado que está condenado al olvido.

Esta semana en la sección de vídeos de Chic, con Javier del Pozo, analizamos algunas de las mentiras que Rocío Carrasco habría dicho en los dos primeros capítulos del documental. Entre ellas, la idílica relación que intenta vender de la historia de amor de sus padres, quiénes según ella misma, siguieron enamorados hasta el último día de sus vidas. Una versión que dista mucho de la ofrecida por los propios protagonistas que siempre se mostraron muy felices junto a José Ortega Cano y Raquel Mosquera, respectivamente. La hija niega a sus propios padres.

Muy polémicos han sido también los documentos que se han mostrado hasta ahora, una carta de la albacea Ana Iglesias que lo único que deja claro es su relación de amistad con Rocío Carrasco y su animadversión hacía Amador y Gloria Mohedano. Una supuesta prueba de no se sabe qué, que no deja ser la opinión subjetiva de la abogada. También se habla sobre un testamento secreto, que al menos por el momento no se ha hecho público, y que no deja de ser otra mentira más, ya que ni tiene validez legal, ni demuestra nada más allá de una serie de cambios en el legado de su patrimonio antes de su fallecimiento.

¿Demandará Gloria Camila a su hermana por hacer público este documento? ¿Engañó también Rocío a la juez a decir que no existía ningún documento de su madre que atente contra su intimidad?¿Leerá finalmente Rocío Carrasco ese documento al completo? ¿Pagarán los seguidores de la marea fucsia por ver los siguientes capítulos de la docuserie? Demasiadas preguntas.