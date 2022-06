'Elvis' es el mayor espectáculo visual del año, te sube a una montaña rusa emocional

Elvis ha abandonado el edificio. Pocos cantantes como Elvis Presley ha influenciado tanto en la cultura popular. ¿Una boda en Las Vegas? Automáticamente piensas en vestirte de Elvis. Esta semana llega a los cines Elvis, el esperado biopic firmado por el director Baz Luhrmann, "una auténtica estrella para bien y para mal, unos lo aman y otros lo detestan profundamente", asegura Andrés Arconada.

El crítico de Libertad Digital y esRadio cuenta cómo "el director de Moulin Rouge vuelve de nuevo al musical con la figura emblemática de este mito de la música, que fue y seguirá siendo siempre Elvis Presley". La película aborda la vida y la música de Elvis Presley (Austin Butler) y la complicada relación con el coronel Tom Parker (Tom Hanks), su enigmático manager, a lo largo de más de 20 años, desde el ascenso de Presley a la fama hasta su estrellato sin precedentes, con la revolución cultural y la pérdida de la inocencia en Estados Unidos de fondo.

"Elvis tiene una pequeña trampa -explica Arconada- ya que está contada bajo el punto de vista del coronel Tom Parker" al que interpreta de "forma magnífica" un casi irreconocible Tom Hanks. Pero si hay una interpretación que sobresale en Elvis es la de Austin Butler como el rey del rock, "un actor no muy conocido pero que a partir de ahora será uno de los jóvenes más potentes del panorama cinematográfico de Hollywood".

A Arconada Elvis le ha gustado porque "tiene una primera hora trepidante que es como subirse a una montaña rusa de emociones". Montaña rusa también "de imágenes en donde la multipantalla que aparece en el cinemascope es impresionante, no sabes dónde mirar". Y a partir de ahí "cuenta todo lo que le está pasando al personaje, lo que está viviendo visto desde fuera, desde dentro...

Un ritmo que acompañará hasta la última hora (Elvis dura 2:30 horas) donde la proyección baja en ritmo, es la parte en la que cuenta sus horas bajas. Motivo por el que Arconada la "hubiera recortado para que no fuera demasiado reiterativa".

Las pegas que encuentra a Elvis son que "no nos cuenta demasiado sobre la relación que tuvo con su mujer, con Priscilla Presley (Olivia DeJonge), o con su hija, cosas que sólo están apuntadas pero no bien desarrolladas" ya que "está todo a favor de la figura del mito y de ocultarnos gran parte del lado oscuro de Elvis, que también lo tuvo". No obstante, "no importa, Luhrmann pretende contarnos una película para engrandecer al mito, su música y sus orígenes" y por tanto Arconada invita a "disfrutar de una película que me ha gustado mucho".

Elvis se estrena en cines de toda España este viernes 24 de junio.