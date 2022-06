La llamada excepción ibérica ha fallado estrepitosamente. Tres meses anunciando una medida que vendría a reducir drásticamente el recibo de la luz y el día que entra en vigor, así como días sucesivos la factura de la luz ha seguido subiendo. ¿Cómo es posible?

Aunque nos vendieron que sería un mecanismo que establecería un tope al precio del gas de 40 euros; aunque nos dijeron que el mecanismo desacoplaría el gas del sistema de formación de precios de la propia materia prima para evitar que cuando suba mucho afecte a la factura; aunque nos dijeron que , además, desacoplarían el gas de la formación de precios de la subasta de electricidad, todo es mentira.

El mecanismo se limita a establecer, mediante dos fórmulas matemáticas una rebaja sobre el precio que alcance el gas cada día. Esa rebaja, establece una compensación que hay que pagar a los proveedores de gas y que el mecanismo "excepción ibérica" establece que hay que repartirla entre los usuarios de PVPC y las empresas que consuman energía eléctrica cada día, así como al sistema de congeneración (interconexiones con Francia y Portugal). En definitiva, que la rebaja hay que abonarla como compensación en cada factura, con lo que el efecto de la rebaja se diluye de una manera muy sustancial. Tan sustancial que cuando el precio del gas está muy alto, no es que no se note, es que no evita que siga marcando máximos.