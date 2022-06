El Gobierno sigue dando vaivenes tras la decisión de Argel de suspender el Tratado de Amistad con España. La última en referirse a este asunto ha sido la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, que en una entrevista en Espejo Público se ha esforzado en apuntar que la situación se está normalizando y subrayar que "Argelia es un país vecino con intensas relaciones comerciales con España".

La sorpresa ha llegado cuando la presentadora del programa, Susana Griso, le ha preguntado por la destitución en Argelia del ministro de Finanzas y las posibles implicaciones en la crisis desatada con España tras la ruptura del Tratado de Amistad. "A veces no me atrevo a interpretar a mi propio Gobierno, no me pida usted que interprete...", ha contestado quien ocupa el cargo de portavoz del Ejecutivo del Gobierno de Pedro Sánchez.

Respecto a la actuación del Gobierno en torno a este asunto, ha defendido la necesidad de "mantener la calma por prudencia" y la importancia de trabajar y "velar por el interés de España" en coordinación con la UE. chequear que todo esta en orden.