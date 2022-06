🇮🇹 @GiorgiaMeloni lo tiene claro:

✅ Sí a la familia ❌ No a los lobbies LGTB

✅ Sí a la igualdad ❌ No a la ideología de género

✅ Sí a la vida ❌ No a la cultura de la muerte

✅ Sí a fronteras seguras ❌ No a la inmigración masiva

✅ Sí a la soberanía ❌ No a quien la destruye pic.twitter.com/xQ6lkoZvhO