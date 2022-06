En 1993 Steven Spielberg sorprendió al mundo con Parque Jurásico. Cierto que no era la primera vez, ya lo había conseguido anteriormente con Tiburón (1975), Indiana Jones (1984) o ET, el extraterrestre (1982). Pero a principios de los 90 fundaba con aquella película su saga más longeva y beneficiosa.

Así llegamos casi 30 años después a Jurassic World: Dominion en la que "parece que será la última película de la saga" siempre que "Spielberg no se invente algo" para seguir explotando la gallina de los huevos de oro porque "poderoso caballero es don dinero", comenta Andrés Arconada, crítico de cine de Libertad Digital y esRadio.

Jurassic World: Dominion nos sitúa poco después de Jurassic World: El reino caído, dirigida por el español Juan Antonio Bayona. Tras la desaparición de isla Nublar los dinosaurios son llevados al continente y de ahí a la "libre circulación que vemos ahora" donde conviven dinosaurios con humanos.

En Jurassic World: Dominion "se unen a las dos generaciones, a los principales protagonistas de la primera trilogía llamada Parque Jurásico (Laura Dern, Sam Neill y Jeff Goldblum) y los de la segunda llamada Jurassic World (Chris Pratt y Bryce Dallas Howard). Lo más importante es que dicha unión "tiene un sentido dentro de la trama" y no es por mero reclamo publicitario. Siendo, como parece, el cierre de la saga no abusa "de guiños a las anteriores películas, aunque tiene uno fundamental que no os voy a desvelar".

Arconada explica que Jurassic World: Dominion "tiene una primera hora que es la más aburrida de toda la saga donde apenas ocurren cosas y se dan bastantes explicaciones". Explicaciones que en muchas ocasiones no son necesarias porque Jurassic World: Dominion comienza con "un gran un prólogo inicial". Esa primera hora hace que "las dos horas y media se hagan pesadas". No obstante, Andrés Arconada reconoce que los que vayan al cine a ver Jurassic World: Dominion "se lo van a pasar bien".

Sinopsis

Dirigida por Colin Trevorrow, el guionista de la saga de Jurassic World, esta nueva entrega transcurre cuatro años después de la destrucción de Isla Nublar. Ahora, los dinosaurios conviven -y cazan- con los seres humanos en todo el mundo. Este frágil equilibrio cambiará el futuro y decidirá, de una vez por todas, si los seres humanos seguirán en la cúspide de los depredadores en un planeta que comparten con los animales más temibles de la creación.

Jurassic World: Dominion se estrena en cines de toda España este jueves 9 de junio.