Las claves del culebrón de Shakira y Piqué: venganza, infidelidades y una inesperada docuserie

El pasado sábado el deportista y la artista colombiana anunciaron su separación son un escueto comunicado emitido por la agencia de comunicación de Shakira. Un polémico texto que ha puesto de manifiesto la falta de entendimiento entre la pareja: mientras que Piqué llevaba meses queriendo hacer pública la noticia, la cantante ha prefiero esperar y hacerlo a su manera, traicionando así el acuerdo que tenían.

Pese a que a los rumores de infidelidad siempre han sobrevolado a la pareja, estos se han incrementado a raíz de salir a la luz la noticia de su ruptura. Se habla especialmente de la existencia de una joven rubia, catalana, azafata de eventos de 22 años. Esta sería la nueva ilusión de Piqué y el motivo por el que quería anunciar lo antes posible la separación definitiva de la madre de sus hijos.

También ha vuelto a ser actualidad Nuria Tomás, primera ex del futbolista que, aprovechando la ruptura de la pareja ha lanzado su propia docuserie en la narra su vida. Aunque ha trascendido poco de la misma, el vídeo promocional da algunas pistas sobre lo que encontraremos en ella: "Tuve dos puntos de inflexión en mi vida, en mi adolescencia. A los 21 años, me pasó algo que cambió totalmente mi vida. Siempre digo que parte de mi inocencia se quedó allí y empecé a ser otra. [Pasó] algo por lo que mucha gente me ha conocido o de lo que más se ha hablado a nivel público de mí", dice en el avance de la serie.

Se trata sin duda, de una historia a la que aún le faltan muchos capítulos, entre ellos el más polémico y que podría desatar una cruenta guerra entre la pareja: la custodia de los niños. Mientras que Gerard Piqué ha decidido trasladar su domicilio al piso de soltero que posee en la calle Muntaner de Barcelona, Shakira continúa en la casa familiar. No obstante, ya hay voces que aseguran que la colombiana tiene intención de marcharse definitivamente a Miami, donde posee una propiedad en la que vivió con su anterior pareja. De ser así, Piqué tendría que separarse de sus dos hijos, algo a lo que no estaría dispuesto.