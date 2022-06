Luz Casal: "Estoy en un momento exultante, me despierto como si me hubieran puesto un cohete"

Luz Casal visitó Es la Mañana de Federico para presentar Solo esta noche, el primer disco en directo de su longeva carrera, grabado durante el concierto que ofreció el pasado verano en la Plaza de Obradoiro de Santiago. Incluye algunos de sus éxitos más conocidos, interpretados junto a su banda habitual y la Real Filharmonía de Galicia, dirigida por el británico Paul Daniel.

"Me echaba siempre para atrás grabar un disco en directo por es esa cosa tan alocada que yo tengo que hace que entre al cabo de veinte compases en vez de dos. Los iba a volver locos. Un disco en directo lo debes escuchar como si estuvieras verdaderamente ahí. Había ensayado bastante, había mucha unión entre todos lo músicos, éramos casi 70, y eso me hizo estar más concentrada", aseguró en los micrófonos de esRadio.

Luz reconoció que esa noche, junto a la catedral de Santiago, se dieron unas "condiciones brillantes" que la animaron a convertir esa actuación en un disco en directo. Uno de los mayores atractivos de este disco es que las canciones "se han maquillado, se han disfrazado". Son los temas de siempre, como "Te dejé marchar", "Un año de amor", "Besaré el suelo" o "No me importa nada", pero en una versión muy novedosa.

Luz Casal volverá a recrear esta actuación el próximo 20 de junio en el Teatro Real de Madrid, en el marco del Universal Music Festival. "Estoy segura de que las canciones me saldrán de otra manera, aunque sean los mismos arreglos. Cada vez es distinto", reconoció.

La emoción es tal cuando interpreta sus canciones que reconoce que más de una vez se le ha saltado una lágrima. "Tengo la responsabilidad de hacer esas canciones de la manera que las pensé y las grabé, y la responsabilidad de que el público quiera sentir y emocionarse como ellos crean. El álbum ha captado todas las emociones".

En este disco ha dedicado un año, aunque no lo considera trabajo: "Haces algo para lo que sientes que has nacido, que sientes que sino lo haces te frustras como persona. No es un esfuerzo físico o emocional, que lo es, pero es que en el ADN lo llevas".

Nuevo disco

Luz es incombustible y ya está inmersa en nuevos proyectos, incluido un nuevo álbum con canciones originales en las que la propia artista se ha ocupado de la composición y autoría de la mayoría de temas, ideados durante el confinamiento. "La pandemia me ha enseñado muchísimo, me ha dado la oportunidad de conocer muchas realidades", aseguró. La cantante se dedicó a llamar por teléfono a cientos de personas para acompañarlas en esos duros momentos: "Había mucha gente confinada sola, con poca fortaleza para soportar la situación. La gente te decía lo que sentía sin tapujos, era conmovedor y dramático. A parte de las lecciones vitales que cada uno me ofreció, me quedé con la sensación de que había hecho algo como persona. Acabé desecha, sumando emociones".

"Estoy en un momento exultante, me despierto como si me hubieran puesto un cohete. Estoy contenta y no puedo guardarme un sentimiento tan poderosa. Llevo muchos años siendo consciente de que no hay problema que no se pueda resolver salvo los irresolubles", añadió la artista.