La compañía Marvel ha puesto de moda los multiversos, sólo hay que ver los datos de taquilla de Spiderman: No Way Home (1.892.747.988 $) o Doctor Strange en el multiverso de la locura (877.651.046 $). Y eso es lo que plantea esta producción norteamericana, Todo a la vez en todas partes, una auténtica locura. Andrés Arconada, crítico de Libertad Digital y esRadio confiesa que "me he divertido viendo Todo a la vez en todas partes" pero reconoce que "igual que habrá muchos a los que divierta, habrá otros muchos que van a detestarla".

El motivo es que "cuando la acción transcurre en dos o tres multiversos la cosa está bien, pero cuando ocurre en 20 ó 30 es una auténtica locura" porque "es difícil saber en muchos momentos en dónde nos sitúa la historia". Arconada propone "dejarse llevar por lo que te plantea Todo a la vez en todas partes y jugar de la misma forma que hace el director con el espectador".

Fotograma de Todo a la vez en todas partes.

El caso empieza con un matrimonio chino bastante agobiado por las deudas. La protagonista, Evelyn (Michelle Yeoh), es una inmigrante china en Estados Unidos que se ve envuelta en una aventura salvaje en la que solo ella puede salvar el mundo. ,Perdida en los mundos infinitos del multiverso, esta heroína inesperada debe canalizar sus nuevos poderes para luchar contra los extraños y desconcertantes peligros del multiverso mientras el destino del mundo pende de un hilo.

Arconada asegura que "es cierto que te vuelve un poco loco, que te marea, que tiene una duración excesiva para lo que cuenta", pero que pese a todo "creo que el público joven al que va destinada Todo a la vez en todas partes se lo va a pasar bien".

Fotograma de Todo a la vez en todas partes.

Todo a la vez en todas partes, de A24, se ha convertido en el fenómeno de la temporada en los cines de Estados Unidos. Tras inaugurar el festival South by Southwest (SXSW) en el mes de marzo, su estreno limitado consiguió recaudar más de 500.000 dólares con solo 10 copias en su primer fin de semana, consiguiendo la mejor media por pantalla que A24 ha tenido desde 2019.

En definitiva, "para los que les guste volverse locos y descolocados en el cine" es su película. Todo a la vez en todas partes se estrena este viernes 3 de junio.