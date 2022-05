La 'religión progre' de la Ley de Educación: tres ejemplos de cómo adoctrinarán a nuestros hijos

Esta semana, La Pizarra de Domingo Soriano trata de religión. ¿Pero no es éste un programa de Economía? Sí, pero es que no estamos hablando de la religión tradicional, sino de los nuevos dogmas que la izquierda quiere que todos asumamos. Porque la vida de Jesús de Nazaret no puede enseñarse en el aula porque se supone que debe ser un espacio neutral, al margen de la ideología de los padres, los profesores o el Gobierno de turno; pero las creencias personales de Isabel Celaá o Pedro Sánchez sí deben formar parte de los planes de estudio.

¿Creencias personales? Sí, así es. Los contenidos de la nueva Ley de Educación no son neutrales ni objetivos. Probablemente no pueden serlo, pero en este caso el sesgo ideológico es muy superior a casi todo lo que hemos visto en el pasado. El PSOE quiere adoctrinar (y sí, ésta es la palabra) a nuestros hijos. ¿Sólo en Economía? No, también en las demás materias.

Nuria Richart y Domingo Soriano se fijan en la asignatura que más a mano tienen para denunciar, no para debatir. Porque el problema con los contenidos mínimos que fijan los Reales Decretos aprobados en los últimos meses no es que sean verdad o mentira. Nosotros, desde Libertad Digital no estamos de acuerdo con las frases que aparecen en este vídeo. Y sí, nuestra línea editorial es contraria a la mayoría de las tesis de este Gobierno. A nadie puede extrañarle este hecho. Pero aquí lo grave no es eso. Que en el PSOE piensen diferente sobre cuestiones económicas que en Libertad Digital no extraña a nadie. Aquí lo relevante es que no hablamos de un programa electoral. Si así fuera, nadie se echaría las manos a la cabeza por ninguna de estas frases. Son el contenido que uno espera en una formación política de izquierdas en 2025. Lo indignante es que esto forma parte de la nueva Ley de Educación (la Lomloe) y que nos dicen que es un contenido neutral, objetivo, no sesgado, sin ideología. Algo que todos niños deben aprender. Pues bien, esto último sí es mentira. Todo esto es contenido de parte y no debería (o eso nos dijeron) llegar a las aulas. Y si llega... entonces lo justo es que cuando otro partido sustituya al PSOE, recupere "Religión y Moral Católica". ¿Cómo? Que eso no se puede porque debemos mantener las creencias personales de cada uno al margen del colegio. ¿Y esto qué es?