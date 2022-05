Más de 30 años han pasado desde que se estrenó en cines en 1986 Top Gun: Ídolos del aire, mítico filme de los años 80 dirigido por Tony Scott y que "fue todo un fenómeno juvenil". Tras varios retrasos debido a la pandemia, por fin llega a las salas de cine este fin de semana su secuela, Top Gun: Maverick.

Fotograma de 'Top Gun: Maverick'.

Los responsables, con Tom Cruise a la cabeza, han decidido retomar los personajes aunque, como apunta Andrés Arconada, "no les interesa demasiado lo que ha pasado durante estos años, aunque se esboza levemente". Eso sí, Top Gun: Maverick sirve "para asumir por primera vez en el cine la edad real de Tom Cruise, que se va haciendo mayor como nos hacemos todos, y en esta película por fin se hace mayor". No obstante, "el personaje de Tom Cruise sigue conservando todas sus dotes profesionales como uno de los mejores pilotos de la historia americana".

En Top Gun: Maverick vemos al personaje de Tom Cruise, Pete 'Maverick' Mitchell, "que sigue siendo bastante insumiso, que somete al máximo todas sus posibilidades y que no es muy querido por sus mandos". Sin embargo, "va a ser destinado a una misión especial como profesor en la academia de pilotos de combate Top Gun, ya no de piloto". El entrenamiento y el objetivo que tienen que lograr estos pilotos es el eje central de esta historia que "funciona a nivel de entretenimiento". En la academia coincidirá con Bradley 'Rooster' Bradshaw (Milles Teller), el hijo de Goose, su antiguo compañero fallecido, mientras intentará adaptarse a las nuevas tecnologías y la guerra de los drones.

Fotograma 'Top Gun: Maverick'.

Según Arconada, Top Gun: Maverick "gustará a los que les gustó en su día Top Gun. También puede hacer las delicias de los amantes del cine de acción y aventuras porque "está muy bien hecha, hay mucho dinero detrás" y "no corre el peligro de parecer un videojuego".

¿Y qué le ha parecido al crítico de Libertad Digital y esRadio? "No me aporta demasiado a la otra película, tampoco lo pretendía y tampoco el público quiere que se rice el rizo y se vaya por otro lado. A mí personalmente ni me interesa la historia, ni la misión ni el personaje, como no me interesó la primera película". Y se pregunta si el público a joven, para los que Tom Cruise no es una estrella, irán a verla.

Top Gun: Maverick se estrena este viernes 27 de mayo en cines.