¿Qué nos diría nuestro reflejo en el espejo si pudiera hablarnos? Seguramente todo eso que pensamos pero que no nos atrevemos a decir en voz alta. Ese es el punto de partida de Espejo, Espejo, comedia en la que 4 trabajadores de una empresa de cosmética se disponen a celebrar el 50 aniversario de la compañía. Cuatro personas que viven diferentes crisis personales en sus vidas. Para colmo la más joven de la empresa (Natalia de Molina) se ha inventado un "proyecto inclusivo" que revolucionará a toda la plantilla.

Fotograma 'Espejo, Espejo'.

Tres de ellos empezarán a ver cómo su reflejo en el espejo les habla. Álvaro (Santi Millán) ve al triunfador que cree ser, Alberto (Carlos Areces) a su mayor crítico mientras Cristina (Malena Alterio) su versión en hombre. Espejo, Espejo es una "comedia que va más allá, te hace reflexionar" comenta Malena Alterio a Andrés Arconada durante una entrevista en Es Cine.

Malena Alterio explica en esRadio que "Cristina va al gimnasio pero cuando se está cambiando ve que su reflejo no es el habitual, es ella misma pero hombre". Empezará entonces "su camino a entender qué le está pasando y qué no ha visto en el pasado, ya que lleva mucho tiempo negando lo que realmente es". El personaje de Malena es el menos cómico de Espejo, Espejo, "es algo intencionado porque es un tema delicado, el de la transexualidad, y no queríamos hacer risa y que se malentendiera".

Fotograma 'Espejo, Espejo'.

El reto de Malena Alterio en Espejo, Espejo era triple ya que su personaje no ve un sólo reflejo, sino dos. "Estaba jugando a tres bandas, por un lado hablaba conmigo pero en hombre y con una tercera versión mía que es una gran negadora y que sólo me decía no pienses, qué problema hay".

El rodaje no ha sido nada fácil, cuenta la actriz. "Hacía dos veces la escena, desde un lado del espejo y luego repetíamos la siguiente con el audio de la primera para darme a mí misma la réplica, teníamos un pinganillo". El problema para Malena es que "soy muy crítica conmigo misma y mientras me estaba escuchando me estaba juzgando, es la primera vez que trabajo conmigo misma y a veces no me aguanto", cuenta a Andrés Arconada entre risas .

La actriz tuvo claro que quería participar en Espejo, Espejo desde el principio, "me fascinó el guion desde la primera página". Además había visto la anterior película del director Marc Crehuet, El Rey tuerto. Un director hacia el que sólo tiene buenas palabras, "es muy fino, hace un humor inteligente y delicado en el que la comedia sale de las situaciones que se van generando y no de hacer un chiste" porque "podía haber caído en una cosa más esperpéntica, pero ha sabido contenernos".

Equipo 'Espejo, Espejo'.

Malena confiesa estar muy satisfecha con el resultado final de Espejo, Espejo. "La primera vez que me veo, no en esta película sino en todas, me quiero ir del país, dejarlo todo... dramático total. Pero la segunda vez empiezo a ver un poco la totalidad". La actriz explica que "nosotros cuando vemos la película tenemos mucha información, hemos leído el guion, vivido el rodaje... nos hemos construido una película en nuestra cabeza por lo que hay que hacer un proceso de adaptación entre la película que teníamos en nuestra cabeza y la realidad, y eso cuesta".

Malena invita a todos a ir al cine a ver esta comedia con la que se reirán "porque tiene momentos muy hilarantes" pero "que te hará pensar de ver cómo nos tratamos, nos hablamos, nos juzgarnos, nos criticarnos... va más allá de una simple comedia en donde vas a reírte".

Espejo, Espejo se estrena en cines este viernes 20 de mayo.