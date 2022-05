Ancelotti: "Bale se quedará en el recuerdo de todos los aficionados"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado hoy que no tiene dudas respecto al once inicial del partido ante el Liverpool aunque ha reconocido, con gesto sonriente, que no sabe si "son más importantes los jugadores que empiezan el partido o los que lo acaban". "Ahora no estamos pensando en el partido, lo haremos a partir del lunes, pero el partido ya está preparado.

El Liverpool en este periodo ha tenido más preocupación que nosotros", ha dicho. También, ha restado importancia al hecho de que Bale juegue o no su último partido en el club blanco. "Bale ha sido parte de la historia de este club. Yo creo que se queda en el recuerdo de todos los aficionados", ha enfatizado.