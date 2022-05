Todos tenemos más o menos asumido que España tiene un problema demográfico. Somos una de las sociedades más envejecidas del mundo. Y desde hace décadas no nacen niños. Por eso lo del déficit de la Seguridad Social y los problemas con las pensiones. ¿Verdad?

No tan deprisa. Esta semana, en La Pizarra de Domingo Soriano, nos van a explicar que en realidad los problemas (los de verdad) todavía no han llegado. ¿Cómo? Sí, aunque no nos lo creamos, España es ahora mismo un país con una edad media inferior a la de Alemania o Italia (y muchos otros países ricos). Porque nuestro baby-boom llegó más tarde, en los 60 y 70, cuando en los países europeos llevaban ya más de una década con una elevadísima tasa de natalidad.

Por supuesto, esto no es motivo de alivio, sino de preocupación. Como nos explicarán Nuria Richart y Domingo Soriano, si ya estamos metidos en un buen lío y todavía no ha llegado lo peor... qué pasará en las próximas dos décadas. Pues que, salvo sorpresa mayúscula, nuestro país será uno de los que envejecerá más rápido del mundo. Probablemente, el que más. Los nacidos en esas décadas de los 60 y 70 llegarán a la jubilación a partir de 2025. Y los no nacidos en 1990-2000, no estarán ahí para tener niños. ¿El resultado? Una bomba demográfica que nos está esperando a todos, con muchas personas queriendo retirarse, sin capacidad para seguir produciendo riqueza y sin relevo. No es un escenario catastrófico, es lo que nos dicen las cifras. Y eso si asumimos que habrá inmigración que moderará ligeramente la tendencia. ¿Cómo será la España de 2040? Pues hay muchas opciones, pero lo que es casi inevitable es que será muchísimo más vieja. Y que ese salto, del país relativamente envejecido de 2020 al que todos pronostican que será el país más envejecido del mundo a mitad de siglo, será brusco. Un paso para el que quizás no estemos preparados.