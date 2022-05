'The Monday Battle': boxeo entre bambalinas en pleno corazón de Madrid

Boxeo, teatro, moda, magia y muchas sorpresas. Son los ingredientes perfectos que promete ‘The Monday Battle III’, que regresa tras la pandemia del coronavirus, para hacernos pasar una magnífica velada de lunes en pleno corazón de Madrid. En concreto, en el teatro Lope de Vega, situado en un lugar privilegiado como es la Gran Vía y que durante años viene acogiendo un musical de gran éxito como es El Rey León.

Una velada única que se celebrará el próximo lunes 9 de mayo, a partir de las 20:30 horas, y que contará con cuatro combates profesionales: Enrique El Magnífico Florentino vs Jonathan Fabián (peso superligero), Rogger Smith Rivera vs Fran Rodríguez (peso gallo), Damián Guinea Biacho vs Mevludin Suleymani (peso supermedio) y Jennifer Tormenta Miranda vs Sayda La Bomba Mosquera (peso pluma).

El de Miranda, la boxeadora amateur más laureada de España (6-0, 1 KO), será el combate estelar de una velada que estará conducida por el periodista Marco Rocha y que contará con la actuación del mago argentino Mirko Callaci, el ilusionista más galardonado del mundo. La luchadora gaditana, también conocida por su interpretación de Arantxa Arteche en la serie La casa de papel, defenderá su título WBA Intercontinental del peso pluma ante una rival panameña que destaca por su tremenda pegada.

El evento se traslada ahora al teatro Lope de Vega tras haber celebrado sus dos primeras ediciones (octubre de 2018 y mayo de 2019) en el barrio de Salamanca, en el teatro Nuevo Alcalá. La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital, que este año es Capital Mundial del deporte, se han volcado de lleno con esta velada, que también cuenta con el apoyo de la sastrería Púgil y la marca Atom, y estará patrocinada por firmas como Voll Damm, NOCCO, JD Sports y Everlast.

Será, asimismo, la primera edición de ‘The Monday Battle’ que podrá verse por televisión, en el canal Vamos de Movistar Plus.

En Libertad Digital nos hemos acercado a la sastrería Púgil para conversar con dos de los promotores de la velada como son Martín Giménez y José María Stampa, socios en OSB Promotions, así como con Damián Biacho, que el 9 de mayo disputará el tercer y penúltimo combate en ‘The Monday Battle’.

"Queremos envolver esta velada en un montón de características que no son habituales en el boxeo", apunta Giménez, mientras que Stampa destaca que se trata de "la primera velada de boxeo que se celebra en la Gran Vía". "Esperamos cumplir con las expectativas, que haya un lleno absoluto con unas 1.600 personas en el teatro", ha añadido.

En definitiva, una velada pugilística, al estilo Peaky Blinders, que será la primera que se celebra coincidiendo con el fin de las mascarillas en interiores. Un evento que nos va a regalar muchas sorpresas agradables. "Será mejor que las dos anteriores, no dejará indiferente a nadie", prometen sus promotores.