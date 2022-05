El portavoz socialista protagonizó este jueves el otro gran enfrentamiento con la presidenta madrileña en la sesión de control de la Asamblea. Juan Lobato, que volvió a sacar a colación a la familia de Ayuso y se mostró dolido por las palabras de ésta hacia su padre, centró su intervención en la disminución de la esperanza de vida en la Comunidad de Madrid.

"La última vez que nos vimos en esta Cámara usted acusó a mi padre de algo que no era cierto. Yo agradezco todos los mensajes en privado del PP, pero le exijo disculpas públicas, señora Ayuso". Según Lobato, esto lo hace la jefa del Ejecutivo regional "para seguir desviando la atención sobre las diez preguntas que sigue sin contestar sobre los negocios de su hermano con la Comunidad de Madrid".

"¿Le da permiso Feijóo para insultar?"

"Difundir bulos está muy feo, y más en una presidenta autonómica. Y lleva dos semanas difundiendo bulos sobre mi padre, sobre la prohibición de consumir vino, sobre supuestos ataques a compañeros de partido… Yo es que creo que usted piensa que a la gente no le importa la verdad, ni el respeto ni la educación. Y se equivoca", le espetó el líder del PSOE, quien llegó a preguntar a Díaz Ayuso: "¿A usted le ha dado permiso el señor Feijóo para insultar?".

"No se da cuenta de que si yo fuera como usted lo que tendría que haber hecho es llevar a su padre, por si acaso, a la Fiscalía Anticorrupción, promover campañas de desprestigio a diario a ver qué ocurre. Léase El País de hoy y se enterará de muchos bulos que están ustedes propagando", le replicó Isabel Díaz Ayuso. Es más, si quisiera hacer lo mismo que le han hecho a ella, señaló la presidenta madrileña, "seguiría hasta que los menores de su familia tuvieran cámaras de televisión en su colegio como le ha ocurrido a los menores de mi familia. Hasta que su familia pase por algo similar, no sabe lo que queda".

"Viene de la mano con su padre a llorar a la Asamblea"

Sobre el padre de Lobato, aseguró, ella le ha "rozado de lejos, pero, claro, alguien que habla en política con tebeos y que viene de la mano con su padre a llorar a la Asamblea qué quiere decirme". En cambio, manifestó dolida Ayuso, "del mío se ha hablado muchísimo más, pero no está en esta vida para defenderse". Ahora bien, la diferencia entre las dos familias, apuntó, "es que la mía nunca se ha dedicado a la política y la suya no se ha visto en algo igual. Por eso vino aquí a dar esa rueda de prensa -afirmó en relación a Juan Lobato Valero-, a ver si le hacían un poquito de caso en las televisiones. Yo por dignidad protejo la imagen de mi familia y la separo porque mi familia, a diferencia de la suya, nunca ha vivido de la política. No necesita su minuto de gloria".

Ayuso recordó al portavoz socialista que es el Gobierno de Pedro Sánchez el que tiene "tres altos cargos imputados. Y, por cierto, dos expresidentes de Andalucía del PSOE, sentados en el banquillo por robar a los parados". También "son ejemplo -continuó – de compras defectuosas y de dinero perdido por toda España y tienen casos abiertos de corrupción en San Martín de Valdeiglesias, Móstoles y Alcorcón".

"Por no hablar de la posición que están dejando a España espiándose, metiéndose entre ministros. Y eso sí, dejando en la comisión de secretos oficiales a los etarras, ni más ni menos, a los que han matado españoles por el hecho de serlo, a esos. Si hacen eso con la vida de la gente qué no harán con las instituciones", le espetó la presidenta madrileña.

Este es el Partido Socialista… pic.twitter.com/ZtcOcQMREd — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) May 5, 2022

La esperanza de vida en Madrid

Por otro lado, Juan Lobato mostró su preocupación por la disminución de la esperanza de vida en Madrid, algo que achacó directamente a Ayuso sin mencionar la pandemia de Covid.

"Madrid, desde el año 2010, es la región de toda Europa con más esperanza de vida. Sin embargo, como consecuencia de la gestión sanitaria de estos últimos años hemos pasado de ser la primera región en esperanza de vida a ser la región número 53. Hemos perdido tres años de esperanza de vida. No se rían. Quizá no le parezca importante, pero a mí mis tres hijos, sus abuelos, su madre que es mi mujer, que vivan tres años más o tres años menos me parece lo más importante, a años luz de lo siguiente. Y eso es su responsabilidad, que son los encargados de gestionar la Sanidad pública. También la mía, por eso le insisto: acepte ese pacto por la salud que le hemos presentado para mejorar la vida y la Sanidad de tantas familias madrileñas", imploró.

Más tarde, manifestó su "cabreo" en Twitter por que el PP se lo haya tomado a risa.