El diputado del PSOE, Pedro Casares, ha enloquecido en el pleno del Congreso de los Diputados en su defensa en el debate previo a la votación del decreto de medidas anticrisis del Gobierno.

Se ha dirigido a Ciudadanos, Vox y especialmente al PP por su voto en contra al plan de Pedro Sánchez. "Están diciéndole no a toda esa gente, y encima se ríen de los españoles con sus propuestas. Recortaron a la gente que más necesitaba, eso es lo que hizo el Partido Popular, por cierto no vamos a permitir que vuelvan a bajarle las pensiones a los pensionistas. Todavía están a tiempo, no vuelvan a fallar a España y voten por los españoles", ha sentenciado mientras la bancada socialista aplaudía en pie y la popular se reía sonrojada por el espectáculo.

El diputado socialista ha sacado a colación el mantra de que el PP sólo propone bajar los impuestos y cuando estuvo en el Gobierno los sube.