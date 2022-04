Ayuso: "Cuando hay que posicionarse en esta vida, donde esté ETA es mejor no estar"

La presidenta madrileña visitaba este jueves en Leganés los laboratorios Ynsadiet, desde donde quiso comentar dos de los asuntos que marcan la actualidad. El primero de ellos, la posición del PP en la votación del decreto económico que el Gobierno de Pedro Sánchez ha conseguido sacar adelante gracias a Bildu.

Isabel Díaz Ayuso se mostró de acuerdo con que su partido haya votado no porque "si el Gobierno no habla con el Partido Popular, es imposible que luego le pida nada", pero sobre todo, "en esta vida, cuando hay que posicionarse, yo creo que donde esté ETA es mejor no estar".

"Movilizar los medios legales para defender a España"

Ayuso también se pronunció sobre el caso Pegasus y el presunto espionaje a políticos y entidades secesionistas. Para la jefa del Ejecutivo madrileño lo que constituye "una auténtica torpeza es que al final consigamos darles más motivos a aquellos que con el lenguaje victimista están consiguiendo nada. El hecho de hacerlo me parece, insisto, un grave error".

"Meter a los golpistas, el camino más autoritario"

"Pero desde luego -continuó Ayuso-, lo que tengo claro es que la seguridad nacional tiene que movilizar todos los medios legales y a su alcance para defender a España de una insurrección como la que ha ocurrido en Cataluña. Y, sin embargo, lo que sí que considero es que meter a los golpistas en la Comisión de secretos oficiales, además de amañar las reglas del Legislativo para contentar al Ejecutivo, lo que me parece que es un camino más autoritario en un Gobierno que lo es constantemente".

"Lo que demuestra también es que hace un flaco favor a los intereses de España porque el hecho de que los golpistas accedan a esta comisión nos deja como país poco fiable y creo que va a ser cada vez más difícil recibir información imprescindible de otras agencias de seguridad después de lo sucedido", concluyó.