Teodor Davidov, un niño de 11 años de origen búlgaro pero que vive en Estados Unidos, sigue causando sensación en el circuito infantil. Hace unos meses impresionó al mundo por una particular habilidad: es ambidiestro y es capaz de realizar el golpe de derecha con ambas manos —sin ejecutar el revés—, lo que le da una grandísima ventaja frente a sus rivales.

Ahora Teodor —o simplemente Teo— vuelve a saltar a la palestra tras pasar por encima de Jaime Alcaraz, el hermano pequeño de Carlos —flamante número 9 del ranking mundial tras su reciente triunfo en el Trofeo Conde de Godó disputado en Barcelona— de 10 años, al ganarle por un contundente 6-1 y 6-0 en el torneo IMG Future Stars.

Davidov ya causó sensación en el Easter Bowl, un torneo de tenis muy destacado de categorías juveniles (sub-18, 16, 14 y 12), organizado por la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA), en el que han brillado leyendas de la talla de Pete Sampras, Andre Agassi, John McEnroe, Jimmy Connors, Lindsay Davenport y Jennifer Capriati.

"Tremendo", escribió Brad Gilbert, exentrenador de Agassi en Twitter, al ver jugar (y muy bien) a Davidov sin ejecutar el golpe de revés. "Próximo desarrollo en el tenis, jugar con dos derechas de Rafa Nadal", dijo su entrenador, el australiano Paul McNamee. "Es increíble tener dos derechas y golpear tan bien a la bola", dijo, por su parte, Blair Henley, uno de los periodistas especializados en tenis más importantes de Estados Unidos.

Teodor cambia la raqueta de mano dependiendo de adonde vaya la pelota y cuenta con la concentración suficiente para hacerlo de manera natural sin perder efectividad a la hora de ejecutar su golpe de derecha.

Nacido en Sofía (Bulgaria) el 26 de agosto de 2010, Teo Davidov se mudó con sus padres a Colorado (Estados Unidos) cuando tenía un año y medio. Apenas con dos años y medio se inició en el tenis golpeando una pelota en la casa de su padre, que era entrenador. Empezó a practicar en una cancha de tenis a los tres años y a los cuatro y medio, su padre le hizo socio del Colorado Athletic Club Monaco, donde el niño comenzó sus entrenamientos y su progenitor a dar clases.

Otra particularidad de este niño prodigio del deporte de la raqueta es que es vegetariano y consume alimentos orgánicos caseros. "Trabaja en el desarrollo de habilidades ambidiestras en tenis y en su fortaleza mental. El objetivo es lograr un equilibrio total tanto en el lado izquierdo como en el derecho y poder realizar todos los golpes del juego con ambas manos. Sin embargo, el objetivo final es utilizar el entrenamiento de tenis como una forma de crecimiento personal y elevar su propia vida y de todos los que lo rodean", dijo su entrenador sobre su técnica tan sorprendente.

El caso de Teo Davidov recuerda al de la rusa Evgenia Kulikovskaya, que llegó al número 91 del mundo y jugó en seis torneos de Grand Slam, a comienzos de la década de los 2000. "Koulikovskaya no tiene revés. Nunca lo ha hecho. Cuando empezó a jugar a los siete años, el primer golpe que aprendió fue el golpe de derecha. Cuando se cansó, la ambidiestra Koulikovskaya cambió la raqueta de mano y golpeó más derechas: ‘Mi entrenador vio eso e hizo un pequeño experimento’", apuntó sobre el caso de esta rusa el periodista Christopher Clarey, en The New York Times, en el año 2003.