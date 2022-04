Guardiola se acuerda de Mourinho: "Me llevó a otro nivel como entrenador"

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, atendió este sábado a los medios de comunicación en la previa del duelo de este domingo contra el Liverpool en el Etihad Stadium, donde los citizens y los reds —un punto solo de ventaja en la clasificación para los primeros— se juegan medio título de la Premier League.

Pero Guardiola no sólo habló del City-Liverpool, sino que también se refirió a otros asuntos como su etapa en el FC Barcelona, recordando su rivalidad con el Real Madrid y con el entonces entrenador de los blancos, José Mourinho, con quien mantuvo sonados encontronazos en rudas de prensa.

El técnico de Sampedor pasó cuatro temporadas en el Barça de las cuales aprendió muchísimo, tal y como él mismo relata en la que es "la ciudad de su vida". "Tengo que admitirlo, Barcelona es parte de mi vida. Es el club de mi corazón. Lo siento, pero es así. El Barcelona es muy especial para mí", afirma Pep, que la considera como su casa en la que "creció como jugador y como entrenador".

Desde sus inicios en Can Barça hasta su rivalidad con José Mourinho, su archienemigo en los Clásicos: "No cambiaría ni un segundo de los que viví allí. Incluidos los cuatro partidos consecutivos contra el Real Madrid en diez días. Ni los años anteriores, con Manuel Pellegrini, fue fantástico. Tengo recuerdos increíbles. Y la rivalidad con José Mourinho fue muy buena. Aprendí mucho de mí mismo y él me llevó a otro nivel como entrenador, poniendo también al equipo en otro nivel".