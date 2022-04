La serie española de mayor éxito internacional en activo, una vez terminada La Casa de Papel, es Élite, también de la compañía Netflix. La serie "juvenil" que se desarrolla en un colegio privado acaba de estrenar la 5ª temporada y lo hace con nuevas incorporaciones como Valentina Zenere y André Lamoglia.

Carlos Montero y Jaime Vaca, creadores de la serie, explican a Andrés Arconada durante una entrevista para Es Cine que "estamos tan a gusto desde la primera temporada que nos apetecía que fuera un viaje largo", eso sí, "nos pilló por sorpresa el éxito global". La serie se ve en más de 190 países a través de Netflix donde "tienen fans muy entregados". De hecho, reconocen, "las críticas profesionales nos ponen mejor fuera de España".

Las tramas siguen gracias a que "no hemos tenido ningún bloqueo creativo" sino todo lo contrario, "a veces nos pasamos de material y tenemos que filtrar y quitar". ¿Y cómo son las tramas?, "en cada temporada siempre nos proponemos estar más contenidos y nunca lo conseguimos", dicen entre risas. No obstante confiesan a esRadio que "cada temporada queremos mandarlo a tomar por saco pero cuando luego todo encaja es muy satisfactorio".

¿Asesinato o muerto?

En la quinta temporada de Élite vuelven a recuperar con fuerza una trama que está presente desde la primera, la aparición de un cuerpo del que no se sabe si simplemente se trata de un fallecido o ha sido asesinado, aunque todo parece indicar a lo segundo. Los creadores aseguran que lo importante es "saber quién lo ha hecho y por qué lo ha hecho, eso va a ser lo más interesante".

Carlos Montero y Jaime Vaca explican a Arconada que en la cuarta temporada, cuando abandonaron la serie algunos personajes, ya que es un instituto y no pueden estar estudiando allí toda la vida, "tuvimos que plantearnos si la serie podría seguir".

Fotograma de 5ª temporada de 'Élite'.

La decisión no sólo fue afirmativa sino que Netflix ya se encuentra en el rodaje de la 6ª temporada. En la quinta los creadores decidieron meter dos temas centrales, "la nueva masculinidad y el feminismo". Para lo primero optaron por "el paradigma de la masculinidad hetero clásica, el fútbol". En el caso del feminismo "nos parecía interesante traer una chica que no fuera feminista, partiendo de ahí queríamos llevarlos a recovecos más incómodos".

En cuanto a las críticas que reciben por la apariencia física de todos los protagonistas, guapos y esculturales, afirman que "el canon de belleza no lo hemos inventado nosotros". No obstante, entienden que "la sensibilidad va cambiando, ahora reclaman que haya otro tipo de belleza, quizás pueda haberla más adelante".

Nuevas incorporaciones

La 5ª temporada de Élite incorpora a André Lamoglia que da vida Iván, el hijo del futbolista más famoso del mundo. "A Iván le apetece estar con la gente, pero siguiendo sus sentimientos sin crear etiquetas". El actor explica que "Iván no tiene miedo de vivir lo que está por venir". Por otro lado está Valentina Zenere, (Isadora), "una estrella caprichosa de Instagram".

Valentina Zenere como Isidora en 'Élite'

Zenere asegura que "encara este proyecto con mucho amor y respeto porque contamos historias que no nos pertenecen con las que muchas personas que ven la serie se sienten identificadas". Sobre su personaje asegura que "la primera vez que leí el guión como mujer no la entendí, pero he hecho un trabajo muy grande para hacerlo". Lamoglia define a Iván como "muy juguetón, jugando con un chico pero hablando con una chica, hay un punto que lo cambia y se dejará llevar por lo que siente de verdad y no por donde se supone que tiene que seguir".

André Lamoglia como Iván en 'Élite'.

Tanto Iván como Isadora "no tienen nada de afecto en casa y por eso lo buscan, están muy solos y no saben por dónde ir". Y en esa búsqueda "se van a equivocar bastante". La quinta temporada de Élite está disponible en Netflix desde este viernes 8 de abril.