La Pizarra: las cifras reales de lo que cobras... y lo que cuestas

Todos sabemos lo que nos llega cada mes al banco en concepto de "salario neto". Pero casi ninguno somos conscientes de lo que eso supone para la empresa. Por eso, esta semana, en La Pizarra de Domingo Soriano, queremos ponerle remedio. Y nos preguntamos cuál es el sueldo real de un empleado español medio. Uno que cobre un neto de unos 1.600 euros al mes en catorce pagas. Pues bien, la tesis de Nuria Richart y Domingo Soriano es que cobra más de lo que piensa... y paga más impuestos de los que cree.

Es verdad que buena parte de esos impuestos se abonan en ese concepto un tanto extraño denominado "Seguridad Social a cargo del empleador". De hecho, lo que se esconde tras esa denominación no es muy diferente a lo que se incluye en otras partes de la nómina que sí forman parte del "sueldo bruto". ¿Por qué esa diferencia entre las dos partes de la cotización? ¿Añade esto transparencia al sistema? ¿Por qué no informar al ciudadano de lo que realmente paga? ¿Queremos mantenerle engañado? A todas estas preguntas responden Richart y Soriano en una Pizarra en la que ni las cifras ni las propuestas dejarán indiferente a nadie.

Porque, además, Soriano nos promete que desvelará al final del episodio cuál sería el primer punto de su programa electoral. La primera propuesta. La idea alrededor de la que giraría su planificación si alguna vez le nombraran ministro de Economía. Y no es la que muchos pueden tener en la cabeza. No tiene que ver con bajar impuestos, reducir la brecha salarial o contener el crecimiento de la presión fiscal. Una idea novedosa y barata, que Nadia Calviño, María Jesús Montero o José Luis Escrivá podrían hacer suya mañana mismo; y aprobarla, porque no tendría ningún coste presupuestario. ¿Por qué no lo hacen?