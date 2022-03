No hay dos sin tres, y si no que se lo digan a Alfonso Sánchez y Alberto López, los compadres. Tras sorprender a todos en 2012 con El Mundo es nuestro, donde dos quinquis de Sevilla roban un banco en plena Semana Santa vestidos de nazarenos; y el El mundo es suyo en 2018, donde dos aprendices de señoritos andaluces viven su particular vía crucis, llega El mundo es vuestro en la que sitúan en la diana a los políticos. A todos.

El escenario esta vez es fuera de Andalucía, concretamente en una finca de la Marquesa en Castilla La Mancha. Allí un empresario amigo de la Marquesa ha invitado al gobierno chino para vender la España vaciada y repoblarla con el excedente de población que tiene China, "con los productivos que son, los páramos de La Mancha los convierten en arrozales y hacen hasta que llueva", bromea Alfonso Sánchez durante una entrevista junto a Alberto López con Andrés Arconada para Es Cine.

"La metáfora tiene mucho sentido, nuestros gobernantes a nivel mundial nos van llevando cada vez más al límite, el ciudadano que se levanta a las 6 de la mañana para ir a currar está muy alejado de todos esos macroproyectos", añade. En esa montería estarán todos los políticos de turno: el conservador con chaleco, el socialista guapo y el comunista con coleta y profesor universitario que es muy ecologista y vegetariano pero que le pierde el jamón ibérico.

Una montería a la que sólo faltan los compadres, ya que Fali (Alberto López), yerno del empresario, ha sido "reprogramado" y ahora "viste un pijama raro, come algas y hace yoga", explica Alberto. Rafi (Alfonso Sánchez) no ha sido invitado, lleva mucho tiempo sin ver a su compadre y consigue colarse para vender su idea de la Euroferia. "Cuando diseñas personajes así, hay un momento como creador que se te va de las manos, y así mi personaje de Fali empieza en las antípodas de lo que me hace feliz, tiene un poco de Oscar Wilde, 'puedo resistirlo todo, menos la tentación'".

Alberto López define a los compadres "como dos buscavidas de clase media o media-baja". Alfonso añade que "tienen la picaresca y las ganas de escalar en el nivel social, escalar en la casta", algo de los que "tenemos ejemplos recientes", apunta entre risas Alberto López. Su compadre, Alfonso, aclara riendo que "cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia". Alfonso define a Rafi como "un diablillo cachondo y normal, un idealista, un romántico, un Quijote a su manera, una víctima del mundo que le ha tocado vivir en el que le han vendido la idea de dar el pelotazo". Algo para lo que "no importa tu mérito sino con quién has estudiado o a quién conoces".

El hecho de sacar a los compadres de Andalucía es "para sacarlos de su zona de confort y ver cómo se desenvuelven en ese lugar sin contactos". Al final los compadres se volverán a encontrar, y volverán a vivir mil y una aventuras porque "El Mundo es Vuestro es una historia de amor y amistad, arrancan la película separados y hay que ver hasta dónde llegarán para volver a ser amigos". El Mundo es Vuestro ya está en cines.