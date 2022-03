Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid, ha asegurado que pese a la ventaja que tiene su equipo en LaLiga Santander respecto a sus perseguidores, encaran el clásico dándole la importancia que merece un partido grande y aseguró que "meter 18 puntos al Barcelona sería un golpe duro".

"Es un partido importante por la afición, por nosotros, por el club. Es el último partido de LaLiga antes de un parón de selecciones y es importante ganar. Haciéndolo demostraremos que estamos muy fuertes, manteniendo mínimo 10 puntos al Sevilla y meter 18 al Barcelona sería un golpe duro", manifestó.

Para Courtois aunque ningún equipo en la historia de la competición dejó escapar una ventaja de diez puntos a falta de diez jornadas para el final, deben encarar el encuentro sin excesos de confianza. "No nos tenemos que relajar porque nos quedan bastantes partidos complicados todavía y debemos estar concentrados", dijo en una entrevista en Youtube en el canal de Miguel Serrano.

El portero madridista ve en buen momento al Real Madrid antes del clásico. "Lo hemos demostrado después de la victoria al PSG y un partido Champions hemos ganado en Mallorca. Siempre al volver a LaLiga te puedes dejar algún punto por la emoción y bajar la concentración. Ganamos y queremos seguir el domingo".

Y dedicó buenas palabras hacia su rival, resaltando el cambio que ha protagonizado con Xavi Hernández en el banquillo. "Están jugando muy bien, tiene bastante gol. Con entrenador nuevo, una vez cogen su táctica, han traído jugadores nuevos y están ahí, jugando bien, ganando. Va a ser un partido duro. No cambiará mucho respecto al de la Supercopa. Va a ser un partidazo. Espero seguir la racha y ganarles".

Además, aprovechó para responder a la revista Four Four Two, que dejó a Thibaut fuera de la lista de lista de los diez mejores porteros del mundo en la actualidad, pese a la gran temporada que viene realizando el cancerbero belga. "Se retratan a ellos mismos. Esa gente luego tiene que votar en premios y está claro que no tiene ni idea. Ahí están los partidos que he jugado esta temporada. Ese es un problema: creo que para los premios deben votar jugadores, entrenadores... Que debata gente que tenga idea. Más con los porteros. Que debatan Schmeichel, Van der Sar, Casillas... sería mejor", aseguró al respecto.

Por último, abrió las puertas del club a la llegada del francés Kylian Mbappé. "Todavía es jugador del PSG, veremos lo que puede ocurrir. Es un gran jugador y lo prefiero tener en mi equipo que en contra. Ha demostrado que es uno de los mejores del mundo. Solo puedo decir que hemos demostrado lo que es el Real Madrid y ya veremos lo que pasa".