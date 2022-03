El discurso de Jürgen Klopp sobre Putin y el Chelsea

El técnico del Liverpool se ha pronunciado tras la sanción del Gobierno Británico al Chelsea por su relación con Putin a través del presidente del club, Roman Abramovich. No es nada habitual escuchar un discurso como el de Jürgen Klopp, en el que responsabiliza de todo a un solo hombre, Putin, pero en el que también culpabiliza a la sociedad por haber aceptado con normalidad que el fútbol reciba dinero de Rusia, como es el caso del Chelsea desde hace décadas, o recientemente con la compra del Newcastle por parte del fondo soberano de Arabia Saudí.

"No creo que sea lo más justo preguntarme a mí porque tú llevas más tiempo aquí. ¿A ti te importó? ¿De verdad? ¿A Alguien le importó de verdad? Cuando compraron al Newcatle, ¿les importó a los aficionados? Esa es la cuestión. Creo que es más que evidente de dónde viene el dinero. Todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo acepta. Es nuestra culpa, es culpa de todos como sociedad porque lo aceptamos. Y ahora decimos que ya no lo aceptamos más y que los vamos a castigar cuando no es ni de lejos culpa del Chelsea, no del todo", afirmó Klop.

Una reflexión que va en la línea de lo escrito en Libertad Digital hace unos días. El mundo del fútbol en particular ha aceptado que mientras haya dinero, no importe su procedencia. El Mundial de Qatar, el Mundial de Rusia, la compra del Chelsea, del Newcastle...

Jürgen Klopp explicó que, en este sentido, él esta contento y feliz desde el primer día que llegó al Liverpool porque sabe de dónde sale el dinero del club (pertenece a empresarios estadounidenses). No es la primera vez que el entrenador alemán se queja del dinero extra que tienen algunos clubes porque siempre ha argumentado que no pueden competir en este sentido con el Chelsea o el Manchester City. Aun con este pensamiento, Klopp quiso dejar claro que nadie en el Chelsea, salvo Abramovich, tiene alguna responsabilidad. "Lo siento por él (Touchel), los futbolistas, los empleados del Chelsea y sus aficionados porque no son responsables de todo esto. En realidad solo una persona es responsable de todo esto y es Vladimir Putin. No sé que papel ha tenido Roman Abramovich en este tipo de cosas durante estos años, pero te puedes imaginar que él era muy cercano a Putin. Creo que lo que ha hecho el gobierno británico está bien al 100% para ser honesto", concluyó.