Este fin de semana se estrena en cine Malnazidos, una película basada en la novela Noche de difuntos del 38 de Manuel Martín, que centra su trama en la Guerra Civil. Dos militares del bando nacional son capturados por un grupo de republicanos pero pronto tendrán que unir sus fuerzas para salir vivos, están siendo atacados por zombis.

Su protagonista, Miki Esparbé, describía la película durante una entrevista con Andrés Arconada para Es Cine como "una película de aventuras en la que a diferencia de la estructura clásica, donde encargan una misión a alguien y tiene que resolverlo solo hasta el final, la trama se abre al principio apareciendo muchos personajes nuevos y tendrán que unirse para hacer frente a un enemigo común, los zombis".

Uno de sus directores, Javier Ruiz Caldera (Anacleto agente secreto, 3 bodas de más, Superlópez...), avisa de que "no se encariñen mucho de determinado personaje porque en cualquier momento puede caer y luego te da pena, o te alegras, porque hay alguno que te alegras de que se lo hayan comido". Ruiz Caldera codirige la película con Alberto de Toro, "leímos la novela hace 10 años y como nos flipan los zombis teníamos claro que queríamos hacerla".

A los que no les gusten los zombis avisan que "no es nada gore, no era el tono que buscábamos", explica De Toro. De hecho son unos zombis especiales y muy particulares como apunta Javier Ruiz Caldera, "el tratamiento de la sangre que hemos hecho es muy estético, los zombis están como deshidratados". Eso hace que "cuando mi madre y mi suegra, a las que no les gustan nada las películas de zombis, salieran de verla me dijeran que era una película 'mona'", añade Alberto de Toro.

Miki Esparbé también anima a los que no les gustan las películas de zombis, "que no tengan miedo". El actor revela en esRadio cómo de hecho los referentes para hacer Malnazidos "eran Indiana Jones o la Jungla de Cristal, cine de aventuras con ironía y sarcasmo que venía muy bien para unos personajes que están muy quemados por lo que están viviendo como es el contexto de la Guerra Civil".

Del humor, añade De Toro, se encargó Diego San José (Ocho apellidos vascos) ya que "Telecinco nos invitaba a que tuviera algo más de humor, Diego San José nos dió un repaso al guión y nos dijo he metido unos cien chistes, quedaros sólo con diez".