Así será la nueva Puerta del Sol de Madrid tras una gran remodelación

Las obras de la nueva Puerta del Sol en Madrid, que no tendrá árboles, comenzarán esta próxima semana, durarán un año, y alumbrarán un espacio totalmente peatonal sin obstáculos.

Esta reforma supone una inversión de 10,7 millones de euros y tiene un plazo previsto de ejecución de 12 meses, plantea la peatonalización total y definitiva de la plaza y de todas las calles que convergen en ella, ha explicado la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, en rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Según ha indicado, la Puerta del Sol es un Bien de Interés Cultural (BIC) y pese a que "se han intentado incorporar el mayor número de árboles, la Comisión Local de Patrimonio" no lo ha permitido. Tampoco ubicar grandes maceteros. "Lo haremos en las calles aledañas. Había zonas donde no se podía y donde se podía no nos ha dejado la Comisión Local de Patrimonio", ha apuntado a renglón seguido.

La actuación introduce un criterio de orden en los elementos presentes en la plaza para adaptarlos a su configuración arquitectónica espacial. Se quiere de este modo generar un espacio central diáfano bordeado en su lado norte por una línea de bancos que se dividirá en ocho partes con tres interrupciones principales que coinciden con las calles que entroncan con la plaza (Preciados, Carmen y Montera) y otras cuatro particiones intermedias para permitir una mayor fluidez en el tránsito peatonal.

Esta alineación de bancos integrará además las escaleras de acceso al

metro y en sus dos extremos se instalarán las estatuas de la Mariblanca (en el extremo de la calle Arenal) y el Oso y el Madroño (en el extremo de la calle Alcalá).

Esta nueva reforma "definitiva" busca que sea un espacio "estancial", ya que "no ha sido una auténtica plaza". "En el siglo XX, el desorden de la plaza cada vez ha sido más manifiesto, hay de todo, una serie de obstáculos que hace que sea poco accesible y muy poco limpia. Es una zona emblemática de Madrid y para ello aprovechamos un proyecto que fue aprobado y ganado por el COAM en el 2014", ha detallado García Romero.