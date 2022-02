Los oyentes de Es la Mañana de Federico han dejado algunas cuestiones para Cayetana Álvarez de Toledo, quien ha tratado de contestarlas a todas. Federico también ha aprovechado las preguntas de los oyentes para incidir en la cuestión sobre si ella se presentará como alternativa a Pablo Casado para liderar el PP, "¿te vas a presentar tu? preguntaba tajante Federico. La diputada por Barcelona lo ha negado categóricamente.

Tras pedir un "congreso abierto", la exportavoz parlamentaria popular ha dicho no se postularía para liderar el partido: "No, de ninguna manera. No soy la persona adecuada para ese cargo, yo puedo ejercer otras responsabilidades. Cada uno conoce sus limitaciones y yo también conozco las mías". Eso sí, Álvarez de Toledo ha ofrecido su ayuda "a la persona que salga elegida para derrotar a Sánchez".