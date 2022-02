Juan Lebrón: "Intento mejorar, pero Dios o Jesucristo no le gustaba a todo el mundo"

Juan Lebrón es el mejor jugador del mundo junto a su compañero, Alejandro Galán. Ambos han dominado el pádel formando la mejor pareja en los últimos años, pero llegar hasta aquí no le ha resultado sencillo. Lebrón es de Cádiz y para ser el mejor tuvo que dejar atrás todo y a todos. Con 17 años sus padres le dejaron en Madrid para que intentará cumplir su sueño y lo ha conseguido a base de mucho trabajo.

En las gradas del World Padel Tour es habitual oír aullidos porque Lebrón es apodado "El Lobo". Es un jugador carismático, con un talento fuera de lo normal, tal y como nos destacaron sus entrenadores, Mariano Amat y Jorge Martínez, y un competidor máximo. Esta próxima temporada será la más internacional hasta la fecha y la que más torneos tendrá, con un total de 24 pruebas en 13 países. "¿Por qué no vamos a poder ganar todos los torneos"?, respondía Lebrón cuando le preguntamos por la igualdad que existe en el circuito masculino.

Lebrón atiende a Libertad Digital durante 20 minutos de entrevista en la que no rehúye ninguna cuestión. Habla del nuevo circuito que se impulsará de Qatar, de la nula presión que tiene en la pista, de su compañero Ale Galán con quien quiere estar toda la vida, o de las críticas que recibe del público porque Lebrón sí es consciente de que hay aficionados que no entienden su fuerte carácter cuando compite: "Tengo que mejorar esas gesticulaciones dentro de la pista, pero no te puedo prometer que lo vaya a conseguir. Intento mejorar, pero Dios o Jesucristo no le gustaba a todo el mundo"