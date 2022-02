WoW, la UFC española que pretende revolucionar las MMA

Los deportes de contacto y las MMA (artes marciales mixtas, por sus siglas en inglés) siguen al alza en España. Y con ellos también WoW (The Way of Warrior, el ‘camino del guerrero’), una empresa que vio la luz a finales de 2019 y que ha tenido que sobrevivir a no pocas vicisitudes, entre ellas una pandemia del coronavirus.

Es algo así como la UFC (Ultimate Fight Championship), la mayor empresa de artes marciales mixtas del mundo, pero a nivel no sólo español, sino también europeo.

Pero más allá de promover combates entre los mejores luchadores del país, WoW también ha decidido realizar una fuerte apuesta por el sector audiovisual para dar a conocer las MMA y los valores que aporta este deporte "muy rico" como "la épica, el respeto y la superación de uno mismo, no del rival".

Así lo destaca el fundador y director ejecutivo (CEO) de WoW, David Balarezo —simplemente Bala, como él destaca que le llama la mayoría de la gente— en una extensa charla con Libertad Digital. Bala atiende a este redactor y otros tres trabajadores del medio en Kiofu, el mítico gimnasio madrileño, situado en el barrio de Pueblo Nuevo, que es pionero de las artes marciales en España desde el año 1969. Más de medio siglo contempla a ‘La nevera’ —en Kiofu hace un frío que pela, y más en esta época del año, como LD puede dar fe—, el centro que Bala gestiona desde hace más de tres lustros y de donde han salido luchadores de la talla de Ernesto Pérez Lobo, Cecilia Blanco, Óscar Peña, Felipe Hita o Manolo Cubero, entre otros.

"Somos un gimnasio humilde pero con mucha historia. Aquí se respira lucha", destaca Balarezo, campeón mundial y europeo de capoeira —expresión cultural afro-brasileña que tiene diversas facetas, como la danza, la música y las artes marciales—, junto a dos de los luchadores estrella de la promotora WoW: Juan el Chapo Izquierdo y Rafael Calderón.

Además de su labor de directivo de WoW, Balarezo también es seleccionador español de MMA junto a Israel Adrados y acaba de ver, en los Mundiales celebrados recientemente en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos), cómo el Chapo Izquierdo y Rafael Calderón se acaban de colgar la medalla —plata en categoría del peso pluma y bronce en peso mosca, respectivamente—, sin olvidar la plata lograda por Carla Medina en categoría del peso pluma júnior. Tres metales que reflejan a las claras el auge de las artes marciales mixtas en España, pese a la falta de ayudas por parte de las autoridades.

El Chapo Izquierdo (29 años) y Calderón (25) también han querido compartir con Libertad Digital sus impresiones. Contar sus experiencias y cómo son sus sacrificadas vidas, centradas en trabajar y entrenar y competir el resto del tiempo. "Entrenamos una media de cinco a siete horas de lunes a sábado", destaca Izquierdo. "No podemos salir un fin de semana con tus amigos, ir a comer por ahí… cosas que hacen las personas normales, pero al fin y al cabo es la vida que hemos elegido", señala Calderón.

Es la vida de los luchadores, deportistas que se dejan la piel —literalmente— tanto dentro del octágono como fuera de él. WoW celebrará el próximo sábado 19 de febrero, en el hotel Novotel Madrid Center, su quinto gran evento: WoW 5. Una cita ineludible para los amantes de los deportes de contacto y las artes marciales mixtas. "¿Qué vamos a ver? Nueve o diez combates con los mayores prospectos del MMA nacional. No podemos competir con UFC, pero sí que queremos transmitir un mensaje muy claro: hay vida más allá de UFC y hay MMA más allá de UFC, al igual que hay vida más allá de la Champions League o del Madrid y el Barça", apuntó David Balarezo en la entrevista a Libertad Digital.