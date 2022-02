La Pizarra: las cifras de la electricidad que nunca te han explicado

¿Cuánto cuestan las nubes? Parece una pregunta extraña, aunque hace unos años había un anuncio de televisión que se preguntaba a qué olían. Pero cuestan, claro que lo hacen. Y si no se lo creen, miren su factura eléctrica. Un año con más nubes, significa un año con menos producción de energía eléctrica de origen solar. Porque si no hay sol, no hay electricidad (en realidad, sí hay, pero mucha menos, entre un 80 y un 95% menos).

Eso sí, esto no lo diga en público, o se arriesga a que le contesten igual que a Pablo Casado, cuando hace unas semanas afirmaba algo tan obvio como que de noche no hay sol. ¿Sorpresa? Pues en parte, sí. Porque de noche no se puede producir energía solar y tampoco almacenar a gran escala a un coste razonable. Es una cuestión que no admite discusión y que todos los expertos, los más favorables a la energía solar, a la eólica, a la nuclear o a cualquier otra, admiten. Pero que, sin embargo, puso casi a la defensiva al líder del PP y que motivo memes, artículos y comentarios sobre su ¡ignorancia!

En lo que tiene que ver con la energía y el cambio climático, parece que hemos perdido un poco la cabeza. De hecho, que aquellas palabras de Casado generasen debate es la mejor prueba de que algo está mal, muy mal, en la opinión pública española y en nuestros medios de comunicación.

Para remediarlo, esta primera La Pizarra de Domingo Soriano de 2022, nos mostrará las cifras reales del sistema eléctrico español. No hablaremos de costes, de los precios internacionales del carbón o el gas, de Rusia o de primas a las renovables. Nos centraremos en el primer paso: cuántas horas están encendidas las centrales españolas en función de su fuente primaria de energía. Son las cifras más básicas, las primeras que todos deberíamos tener en la cabeza a la hora de debatir sobre el mix energético: cuánta energía consumimos, cuánta potencia instalada tenemos y qué opciones nos ofrece.

A partir de ahí, entramos en el terreno de las alternativas políticas: ¿retiramos potencia instalada con el riesgo que eso supondría de sufrir apagones si las condiciones meteorológicas no son buenas? ¿Mantenemos o incluso ampliamos nuestra red de instalaciones, muchas de ellas redundantes durante la mayor parte del año, con el coste que eso tiene? ¿Preferimos seguridad de suministro o reducir la factura? ¿Apostamos todo a la carta verde o mantenemos las tecnologías de respaldo? ¿Qué hacemos con la nuclear? Son las preguntas normales, las que una sociedad adulta, debería hacerse. Y sí, comienzan con algo tan sencillo como preguntarse por el coste de las nubes.