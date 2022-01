Moncloa ha difundido las imágenes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trabajando desde su despacho. A través de un mensaje publicado en Twitter, el presidente ha asegurado que está "siguiendo muy de cerca la situación en Ucrania y en permanente contacto con los representantes de la UE y la OTAN, así como con líderes europeos". Además, ha añadido que "es el momento de la diplomacia. Apostamos por la unidad, la distensión, la solidaridad y el diálogo para resolver la crisis con Rusia".

Siguiendo muy de cerca la situación en Ucrania y en permanente contacto con los representantes de la UE y la OTAN, así como con líderes europeos. Es el momento de la diplomacia. Apostamos por la unidad, la distensión, la solidaridad y el diálogo para resolver la crisis con Rusia. pic.twitter.com/Spb40nMFoZ — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 22, 2022

La crisis de Ucrania no ha pillado a Pedro Sánchez de vacaciones, tal y como sucedió con la invasión de Afganistán el verano pasado. Así que, antes de que la prensa y la oposición se le echen encima para recriminarle su dejadez o su irrelevancia, Moncloa se ha adelantado por si al final con las prisas todo acaba en una foto con traje y alpargatas. En esta ocasión, se han difundido varias imágenes y un vídeo de Pedro Sánchez con "cara de Tinder", según lo han definido algunos tuiteros. Es decir, con los labios apretados y mirando intensamente al infinito mientras mantiene una conversación por teléfono, no sabemos si real o no.

-Equipo de Mk de Moncloa: Hagamos otro publireportaje de Sánchez

-Asesor: ¿qué éxitos podemos contar?

-Equipo de Mk: Que ponga cara de tinder y coja el teléfono

-Asesor: entiendo…. pic.twitter.com/m2N1co42qK — Max Tena (@MaxTena1) January 23, 2022

Albares: "Preparados para cualquier eventualidad"

En la misma línea, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que España apuesta por el "diálogo" pero está preparada "para cualquier eventualidad" ante la "situación de tensión en Ucrania".

"En eso somos muy claros: estaremos unidos en la disuasión si el diálogo no da frutos. Pero todos (España, EEUU y los demás aliados) apostamos por el diálogo. Estamos convencidos de que ésa es la vía que hay que seguir. Eso es, además, lo que se espera de la relación entre estados en el siglo XXI. Pero también estamos preparados para cualquier eventualidad", ha asegurado el ministro en una entrevista en el diario El Mundo recogida por Europa Press.

Preguntado por si puede garantizar que en unos meses no habrá soldados españoles en Ucrania, el ministro ha precisado que "eso es hacer política-ficción" y que no están "en ese tipo de escenario".