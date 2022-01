La surrealista rueda de prensa de presentación de Sergio González con el Cádiz

Hemos visto casi de todo en el mundo del fútbol, pero lo ocurrido este miércoles en Cádiz, en la presentación de Sergio González con la actitud de un periodista, supera lo imaginable.

El periodista en cuestión es Carlos Medina, de Línea 6. Su puesta en escena fue de órdago. Recriminó al presidente su falta de tacto con algunos medios de comunicación. Posteriormente siguió con su show particular advirtiendo a Sergio sobre la que iba a ser su actitud con él en su etapa gaditana ("No te voy a pasar ni una") y acabó su intervención con una pregunta tan surrealista que sacó una sonrisa al técnico cadista: "¿De qué te ríes?", recriminó el periodista gaditano al entrenador ex del Valladolid.

Fue tan insólito lo que ocurrió en la presentación de Sergio, que la rueda de prensa ha dado la vuelta al mundo y se ha convertido en viral.