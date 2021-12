Petra Martínez cuenta cómo la convenció el director para hacer por primera vez una escena "desprotegida de ropa"

Petra Martínez está viviendo un gran momento, no sólo por su popular personaje de Doña Fina en La que se avecina sino porque tras una larga trayectoria en cine y TV por fin ha llegado su primera nominación a los Premios Goya. Curiosamente la nominación llega por un personaje de La vida era eso, el primer trabajo de un director debutante como David Martín de los Santos.

No sólo ha sido nominada a los premios de la Academia, sino también en el de los críticos de cine, los Premios Feroz, "al que le tengo mucho cariño porque estuve en la primera edición"; y al de los productores de cine, los Forqué. La veterana actriz bromea con Andrés Arconada durante una entrevista para Es Cine con que "las nominaciones ya no me las quita nadie".

En La vida era eso da vida a María, una española residente en Bélgica que coincide en la habitación de un hospital con otra española, Verónica (Anna Castillo). Dos mujeres emigrantes de generaciones distintas que comienzan a forjar una relación de amistad e intimidad. Tras un inesperado acontecimiento, María, la mayor de ellas, decidirá emprender un viaje al sur de España en busca de la madre de Verónica. Una vez allí, María llegará a cuestionarse su más sólidos principios, y también el verdadero sentido del viaje.

Petra cuenta en esRadio que cuando leyó el guión "me encantó, pero había dos o tres escenas que le dije a mi representante que no haría". Escenas en las que el personaje salía "desprotegida de ropa, algo que no hice nunca y que no quería hacerlo ahora". Sin embargo, "una amiga me dijo que el director quería hablar conmigo simplemente para tomar una cerveza y hablar, no para forzarme".

Tras una charla animada de más de dos horas "me di cuenta de que ese hombre no iba a hacer algo grosero" y "me explicó que con esas escenas tendremos mucho cuidado". La actriz asegura que "calé a este hombre que es una dulzura y sabía que no iba a hacer nada que me pudiera molestar". De hecho, cuando "ves la película no hay ninguna escena que te eche para atrás, todo es dulce, bonito, triste, alegre..."

Su personaje "no tiene nada que ver conmigo" pero que le encanta porque "es una mujer que cuando hace su cambio tan drástico se trata de un cambio interior, sigue con su misma ropa, con su marido, con sus hijos... me pareció de lo más novedoso". Un personaje que está en una etapa de madurez, esa en la que uno echa la mirada atrás.

Petra cuenta en Es Cine que "se están muriendo amigos míos, y a veces digo éste se lo ha pasado muy bien, pero hay otras personas que me da mucha tristeza porque no han vivido, tanto mujeres como hombres". A veces simplemente porque "te metes en una vida, como tener hijos", algo que la actriz considera que "no está dignificado el quedarse en casa, debería estar supervalorado porque si no nacen niños, se acabó el mundo".

La mala querida de La que se avecina

Como pasa en numerosas ocasiones, la TV hace tremendamente populares a actores que llevan toda una vida de gran trayectoria teatral y cinematográfica. Salvo contadas ocasiones, es la TV quién hace que te conozcan hasta en el rincón más recóndito de España. Petra Martínez, una gran dama del teatro, con numerosos trabajos en cine y también en TV en series como Herederos o incluso en programas como Barrio Sésamo.

Sin embargo, lo que ha hecho que la conozcan y la paren por la calle hasta los niños ha sido la popular serie La que se avecina donde da vida a Doña Fina, una vecina malencarada que no se lo pone nada fácil al resto de familias del edificio. A veces lanzando pis de su gato por el balcón, a veces rayando coches en el garaje con una bolsa de la compra en la cabeza.

"Estoy encantada y feliz en la serie, tengo gente que incluso me dicen que si hacer eso no me da vergüenza, yo siempre respondo que nada". Al aceptar el personaje pensaba que no sería querida por el público, teniendo en cuenta la maldad de Doña Fina, "pensaba, me van a matar por como es Fina". Sin embargo, "cuando voy por la calle la gente es tan cariñosa". De sus compañeros sólo puede hablar maravillas, ya sea Fernando Tejero o Loles León. Además ha querido mandar un mensaje especial para José Luis Gil, "que ha estado malito". Uno de sus mejores recompensas es la reacción del público, "cuando me dice un taxista 'me pongo dos capítulos de La que se avecina y duermo como un bendito', no me pueden decir nada mejor".

