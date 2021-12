Más de un millar de representantes de la sociedad catalana ha firmado ya el Manifiesto constitucionalista para reclamar a las fuerzas políticas que sumen esfuerzos para concurrir juntas a las urnas, como única vía para "vencer al nacionalismo". El promotor del manifiesto, el exdiputado Joan López Alegre, en conversación con Libertad Digital, afirma que la representación en las administraciones es cada vez más menguante en Cataluña y que los ciudadanos no independentistas están "infrarrepresentados".

Aprovechando el día de la Constitución, Alegre nos explica que para el nacionalismo "es fundamental denigrar cualquier institución que se pueda vincular a España incluida la lengua y la cultura, porque si lo denigras es más fácil que su mensaje cuele". Las llamadas leyes de desconexión del 6 y 7 de septiembre de 2017 "lo que hacían era derogar la Constitución y el estatuto y suspender todos los derechos y libertades". Por eso nace este manifiesto que ha firmado entre otros, la popular Cayetana Álvarez de Toledo. Porque recuerda,"no es solo por una cuestión de cálculo electoral sino también por defender los principios fundamentales y las libertades de los catalanes. Para que termine el señalamiento y la gente tenga libertad. Esa es la responsabilidad del partido político. Si no, ¿para qué sirve?".

Alerta de que hay un riesgo muy grande de que lo que era el "procés", se acabe convirtiendo en el "proceso español" y lo explica con la siguiente metáfora: "Lo que parecía un cáncer localizado, al final ha acabado convirtiéndose en una metástasis por toda España". Y es que los partidos radicales empezando por EHBILDU y acabando por ERC "se han acabado instalando en el Congreso y afectan a la vida del conjunto de los españoles". Y podríamos añadir que la política española ha acabado estando comandada por nacionalistas, los cuales "nunca pueden ser moderados", insiste Alegre.

Por eso Joan López Alegre apela a la unión de los partidos constitucionalistas en Cataluña porque si no "Sánchez, ERC y EHBILDU va a permanecer en los ministerios durante los próximos 25 años". El promotor del manifiesto empuja a las formaciones políticas a dejar de lado sus siglas y añade que "si no lo quieren hacer por los catalanes no independentistas, que sean egoístas y que lo hagan por ellos (los partidos)". Y es que el PP es la formación más pequeña en el parlamento catalán. No está de más recordar que en las pasadas elecciones autonómicas catalanas, Cs rechazó acudir en coalición con el Partido Popular. La formación naranja perdió 30 escaños, el Partido Popular pasó de 4 a 3 escaños en el parlamento y Vox irrumpió con 11. "La fórmula está inventada" nos recuerda el promotor quien además recuerda que no daba crédito cuando Pablo Casado dijo que la policía había actuado mal el 1 de octubre por la celebración del referéndum ilegal.

A esta depresión constitucionalista hay que sumarle el adoctrinamiento en los medios de comunicación públicos catalanes, y a las aulas donde por la enseñanza bilingüe (español- catalán), denuncia Alegre, "hay que pagar 1.000 euros al mes, mientras que en Madrid (español-inglés) es gratis". Es tal la persecución de los castellano hablantes que "solo recibes en bilingüe las multas y los impuestos".

El promotor lamenta que algunos señalen con el dedo a los catalanes constitucionalistas para que sean ellos los que salgan a la calle y dejen de pertenecer a la llamada mayoría silenciosa. "Son valientes pero no se les puede exigir que se defiendan ellos cuando no hay nadie que lo haga" y recuerda que el rey Felipe VI fue el único poder del estado que les dio voz al decirles que no estaban solos el 3 de octubre de 2017. Por ello y porque no tiene sentido que exista una negociación "en pie de igualdad" entre el gobierno de la nación y una comunidad autónoma que "no es leal al conjunto de España", nace este manifiesto.

En 825 ayuntamientos catalanes (de 947 que hay), nos recuerda, "no hay ni un solo concejal constitucionalista en sus plenos". "No tiene sentido que un concejal de Vox se presente contra uno de Ciudadanos o del PP para que todos saquen un 4,5% y por tanto ni entren en el ayuntamiento de su municipio. Con lo que cuesta encontrar a alguien que sea suficientemente inconsciente para presentarse a alcalde…" se lamenta. Por eso hace un llamamiento a los partidos constitucionalistas y anhela que el PSC vuelva a ser como antes. "Salvador Illa estuvo en la manifestación del 8 de octubre de 2017 aunque ahora no le guste recordarlo y Miquel Iceta estuvo en la del 29 de octubre en el Paseo de Gracia. Por tanto hubo un instante, aunque fuera fugaz en la historia, en la que los votantes del PSC y sus dirigentes fueron una misma cosa y sin embargo ahora los dirigentes están a la órdenes de ERC", insiste Alegre.